«Финам» установил рекомендацию «слабее рынка» для акций «Северстали», сообщается в материале аналитика ФГ Алексея Калачева. В сообщении говорится, что компания стала первой в своем секторе жертвой санкций.

«Географическое положение во многом предопределило, что структура продаж и номенклатура продукции «Северстали» в значительной мере были ориентированы на рынок ЕС. Это давало компании заметное преимущество, однако в текущих условиях оно превратилось в уязвимость. Введенные санкции лишили «Северсталь» основной части премиального экспорта, дающего до трети выручки, и поставили перед проблемой поиска новых рынков либо сокращения производства продукции с высокой добавленной стоимостью», — говорит Алексей Калачев.

По мнению аналитика из-за вероятного выхода иностранных партнеров из совместных предприятий у компании могут возникнуть проблемы в развитии сервисных предприятий. Кроме того, блокировка расчетов подвела «Северсталь» под угрозу вынужденного дефолта по еврооблигациям, несмотря на крепкое финансовое положение и низкую долговую нагрузку.

«Негативным для акций компании будет отказ от публикации отчетности и выплаты дивидендов за 1-й кв. 2022 г., а также отмена выплаты ранее объявленных рекордных дивидендов за 4-й кв. 2021 г. В связи с этим мы присваиваем по акциям ПАО «Северсталь» рекомендацию «Слабее рынка», — заключает аналитик.

Хотя сама «Северсталь» в санкционных списках не фигурирует, уже факт попадания под персональные санкции Алексея Мордашова привел к тому, что в марте компания приостановила отгрузки продукции в ЕС. Кроме того, четвертым пакетом санкций ЕС ввел запрет на импорт из России продукции горячего, холодного проката, сортового проката и труб, то есть большей части номенклатуры продукции, экспортируемой «Северсталью» на этот рынок.