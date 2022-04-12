«Северсталь» может отказаться от выплат дивидендов за два квартала

Руководство «Северстали» не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за первый квартал 2022 года и четвертый квартал 2021 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Если соответствующее решение будет принято, компания не выплатит дивиденды впервые более чем за 10 лет, пишет Forbes. Последний раз перерыв в выплатах был, когда компания выплатила промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2008 года, после чего следующие дивиденды были выплачены только по итогам девяти месяцев 2010 года.

Рассмотрение вопроса по выплате дивидендов по результатам четвертого квартала 2021 года должно состояться на годовом собрании акционеров 20 мая, уточнила компания.

«Совет директоров рассмотрит и доработает свои рекомендации по выплате дивидендов при утверждении вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Северсталь» решила временно не публиковать свою финансовую отчетность за первый квартал 2022 года, объяснив это тем, что «значительная часть ее акционеров не в состоянии принимать инвестиционные решения и такое раскрытие информации может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим».

«Северсталь» занимает 16-ю строчку в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2021 года по версии Forbes. Акции компании торгуются на биржах Лондона и Москвы.