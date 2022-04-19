Мультиконтейнер для сбора вторсырья установили у стадиона «Локомотив» в Вологде

Мультиконтейнер для сбора нескольких видов вторсырья установили 19 апреля в Вологде у стадиона «Локомотив» рядом с парком Победы.

Напомним, что это уже третий мультиконтейнер, который устанавливает в Вологде общество защиты животных «Велес». Два других ранее установлены вблизи перекрестка Карла Маркса-Фрязиновская (Фрязиновская, 20) и вблизи ДК ПЗ (заезд с улицы Костромской за мини-рынком).

В каждый из этих контейнеров можно сдать: все виды макулатуры, пластик с маркировкой ПЭТ (РЕТ 1), разнопласт (любые ПЛАСТИКОВЫЕ предметы их лом), метал и бытовая техника (в любом состоянии), а также стекло (и осколки; обязательно в пакетах).

– Мы искренне благодарим компанию Playrix, на средства которой изготовлены мультиконтейнеры. А также партнера нашего благотворительного экологического проекта «Вторсырье» ООО «Зеленый Город» за участие в изготовлении и установке контейнеров, – говорят волонтеры.

Напомним, весной прошлого года первый стационарный пункт сбора вторсырья открылся в Вологде по адресу: Предтеченская, 87. Он пользуется популярностью у горожан потому, что они могут привезти вторсырье сюда в любое время, не дожидаясь специальных акций.

Помимо этого, ранее в разных районах Вологды «Велес» установил 14 контейнеров для сбора пластика и макулатуры. Адреса этих контейнеров можно найти на странице проекта «Вторсырье во благо жизни» по ссылке.

Этот проект по сбору вторсырья – благотворительный. Все вырученные за вторсырье средства идут на лечение и стерилизацию кошек и собак.