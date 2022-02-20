Новые контейнеры для сбора нескольких видов вторсырья установлены в Вологде

Новые контейнеры для сбора нескольких видов вторсырья появились в двух районах Вологды.

Установили их волонтеры Вологодского общества защиты животных «Велес». Средства от сдачи собранного в эти контейнеры вторсырья будут направлены в пользу животных.

Адреса новых «мультиконтейнеров»:

вблизи перекрестка Карла Маркса – Фрязиновская (Фрязиновская, 20) вблизи ДК ПЗ (заезд с улицы Костромской за мини-рынком)

В эти контейнеры можно сдать следующие виды вторсырья:

все виды макулатуры

пластик с маркировкой ПЭТ (РЕТ 1)

разнопласт (любые пластиковые предметы, их лом)

метал и бытовая техника (в любом состоянии)

стекло (и осколки)

Коллаж: ОЗЖ «Велес»

Волонтеры благодарят компанию Playrix, на средства которой изготовлены эти контейнеры.

Также сообщается, что в ближайшее время в Вологде будет установлен еще один такой мультиконтейнер.

Напомним, весной прошлого года первый стационарный пункт сбора вторсырья открылся в Вологде по адресу: Предтеченская, 87. Он пользуется популярностью у горожан потому, что они могут привезти вторсырье сюда в любое время, не дожидаясь специальных акций.

Помимо этого, ранее в разных районах Вологды «Велес» установил 14 контейнеров для сбора пластика и макулатуры. Адреса этих контейнеров можно найти на странице проекта «Вторсырье во благо жизни» по ссылке.

Также более 80 контейнеров для сбора макулатуры установила в Вологде благотворительная организация «Зеленый полюс». Найти ближайшие к вашему дому контейнеры можно найти на сайте организации по ссылке.

