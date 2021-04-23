Ячейки для сбора пяти видов вторсырья появились на Предтеченской в Вологде

Ячейки для сбора пяти видов вторсырья появились у дома №87 по улице Предтеченской в Вологде. Внутри каждой ячейки установлен большой пакет. Под каждой из ячеек есть надпись, поясняющая, какие виды отходов сюда можно складывать.

Вологжане смогут сюда сдавать:

Пластик: ПЭТ1 (бутылки из-под соков, воды и пр.); 2HDPE (бутылки из-под бытовой химии); плёнку ПНД, ПВД и стрейч; ящики РР (из-под фруктов и овощей); 5РР (любую упаковку с маркировкой РР, стаканчики, контейнеры из-под еды). В чистом виде!

Макулатуру: гофрокартон; книги, журналы, тетради, рекламки, листовки; коробочки от каш, зубной пасты и пр.; газеты; офисную бумагу (без скрепок); решетки из-под яиц; втулки клееные (от ковролина, линолеума); TetraPak (упаковки из-под молока, молочных продуктов и соков). В смятом виде!

Бытовую технику: мелкую и крупную. В любом состоянии.

Металл.

Стекло: тару белого, зелёного и коричневого цвета.

Ранее NewsVo рассказывал о том, что пункт раздельного сбора отходов предприятия ООО «Зелёный город» откроется в Вологде на улице Предтеченской.