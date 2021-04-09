Пункт раздельного сбора отходов откроется в Вологде на улице Предтеченской

Елена Петряева

Пункт раздельного сбора отходов предприятия ООО «Зелёный город» откроется в ближайшие дни в Вологде на улице Предтеченской рядом с домом №87. На территории пункта будут оборудованы пять ячеек для бесконтактного круглосуточного приема отходов. Сюда можно будет сдать различные виды пластика, макулатуру, стекло, металлы и вышедшую из строя бытовую технику.

Как рассказали NewsVo в обществе защиты животных «Велес», вологжане смогут приносить в этот пункт различные виды упаковок от товаров, которые мы ежедневно используем в быту:

стеклянные, пластиковые, ТетраПак-ёмкости из-под воды, соков, молока и других напитков;

пластиковые флаконы из-под бытовой химии: моющих средств, шампуней и т.д.;

алюминиевые и жестяные банки;

макулатуру: различные виды картона и бумаги;

крупную и мелкую бытовую технику, которая вышла из строя.

– В дальнейшем отходы будут досортировываться, утилизироваться – перерабатываться для дальнейшего полезного использования, и снова вовлекаться в хозяйственный оборот. Отсортированное вторсырьё будет передаваться на различные предприятия нашей страны, – пояснили в «Велесе». – Часть средств от переработки собранного в этом пункте вторсырья, будет перечисляться на лечение и стерилизацию кошек и собак.

Ячейки для сбора вторсырья будут оборудованы прямо в заборе рядом с домом №87 по улице Предтеченской. Фото: NewsVo

Опыт благотворительной экологической акции «Велес» перенял с Петрозаводска

Свою самую первую акцию по сбору вторсырья «Велес» организовал в Вологде в январе 2017 года. Тогда они взяли пример со своих коллег из Петрозаводска.

– Мы дружим со многими российскими организациями по защите животных, – рассказала NewsVo Ольга Клюквина, председатель общества защиты животных «Велес». – Однажды увидели, как в Петрозаводске по улицам ездил «сбормобиль» – это «Газель, в которую принимали макулатуру и какие-то ещё биологические отходы для комбината с дождевыми червями. Собранные средства от сдачи этого вторсырья они использовали для бездомных животных. Мы немножко изменили эту акцию, у нас «сбормобиля» не было, мы сделали стационарные точки. При этом «Велес» сам не сбирает вторсырьё. Мы обозначаем места сбора, информируем людей. Люди приходят, сдают. На эти точки к определённому времени мы приглашаем одного из переработчиков, который уже своими сотрудниками загружает в свой транспорт вторсырьё, досортировывает и увозит. Часть средств, вырученных от переработки сданных материалов перечисляется на лечение животных.

Впоследствии «Велес» стал использовать средства, собранные на этих акциях ещё и на бесплатные социальные услуги малоимущим.

– На эти же средства мы стали стерилизовать не только бездомных домашних кошек и собак, но и домашних, тех, чьи хозяева не могут себе этого позволить, – пояснила Ольга.

Помимо акций некоторые виды вторсырья « Велес » принимает в контейнеры: синие - для макулатуры, жёлтые - для пластика с маркировкой PET1. Фото: ОЗЖ « Велес »

Объёмы сборов вторсырья увеличились в разы, а сумма растёт незначительно

Всего за первые 12 месяцев 2017 года на акциях «Велеса» было собрано более 64 тонн мусора, на которых общество защиты животных заработало 302 тысячи рублей.

За прошлый год на акциях собрали уже 195 тонн макулатуры и 43,1 тонны пластика. В деньгах это получилось 585 тысяч рублей.

– Объясню, почему такой прирост в объеме, а в средствах – нет, – говорит Ольга. – В 2017 году мы сдавали ПЭТ за 15 рублей килограмм, а сейчас его цена упала до 3-5 рублей за килограмм. И с другими видами вторсырья такая же история.

Сейчас за организацию одной акции по сбору вторсырья «Велес» получает в месяц от 30 до 55 тысяч рублей: это сборы на акциях и из контейнеров, которые установлены по городу.

– Но месяц на месяц не приходится, и сейчас ещё зависит, какой спектр вторсырья на акции собирают, – говорит Ольга. – Например, с прошлого месяца мы значительно увеличили спектр принимаемого вторсырья, поэтому, надеемся, будет другая сумма. Мы добавили такие позиции, например, как стекло, которого, даже если много собираешь, то сумма выходит небольшая. Но мы считаем, что это всё равно имеет большое значение: и экологическое, и благотворительное. Для некоммерческой организации такие акции всё равно большое подспорье.

Слайд из презентации ОЗЖ « Велес »​​​​​​​​​​​​​​ . Результаты первого года проведения акций.

Самые частые ошибки при сортировке отходов

По словам Ольги Клюквиной, многие вологжане просто по незнанию сортируют вторсырьё неправильно. Поэтому волонтёры на акциях и в группе акции в социальной сети продолжают объяснять простые правила.

– Первая ключевая ошибка, когда всё приносят в одном пакете, говорят, что им некогда сортировать и сдают прямо так. Но волонтёров на точке мало, они не успевают сделать это за вас. – поясняет Ольга. – Второе, это когда люди не смотрят на маркировку, и в мешки, куда собирают ПЭТ, складывают всё подряд, все виды пластика, детали от игрушек и бытовой техники. Скорее всего, они считают, что это и так переработается, но, на самом деле, это серьёзный засор, потому что условия переработки у всех видов пластика разные. Поэтому, если написано на контейнере «только ПЭТ», то не нужно туда складывать всё подряд.

Третьей трудностью для волонтёров становится то, что многие не сплющивают пластик, чтобы он занимал меньше места. Приносят пятилитровые бутыли связками-гирляндами.