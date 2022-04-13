Машина есть, системы нет: жители "Элмы" получили дополнительный автобус, но не заметили этого

Наталья Рюмина

Администрация города Вологды выделила жителям Элмы дополнительный автобус маршрута №12 после жалоб на плохое транспортное обслуживание. Однако большинство жителей не заметило его появления. Горожане уверены, что дополнительный автобус просто потерялся в хаосе, который царит в жизни общественного транспорта Вологды.

В феврале этого года около 300 жителей шестого микрорайона Вологды подписали коллективное обращение к администрации Вологды. Они просят наладить работу общественного транспорта, который связывает "Элму" с другими микрорайонами города.

Жители говорят, что проблема существует давно и не только не решается, но постепенно усугубляется. Отменен маршрут № 17, систематический нарушает установленный график маршрут № 12. Частные перевозчики не информируют о своем расписании: № 27 ходит довольно регулярно, но не всегда, а № 35 — всего несколько раз в день, № 49 отменен. В итоге горожане ждут автобусов по часу. В феврале вместе с ними на остановке постоял и подождал автобуса журналист NewsVo. Слова жителей подтвердились.

Фото NewsVo

Капля в море

Активисты обращались с проблемой в администрацию города Вологды. В итоге после публикаций в СМИ и жалоб администрация вышла на встречу с жителями "Элмы". Она состоялась 27 марта.

Кроме интервалов и расписания жители пожаловались, что в 6 микрорайоне нет прямого маршрута в Водники. Инициативная группа предложила вернуть 17-й автобус, продлив его маршрут в Водники, но пока никакой конкретики по этому вопросу не появилось. После встречи с 1 апреля был добавлен еще один автобус на маршруте № 12.

Как оказалось, дополнительный автобус не решил проблему. Активисты пишут, что большинство пассажиров не заметило добавление в расписание 12-го автобуса. Группа «Транспорт в 6 микрорайон» провела голосование об изменении графика автобуса № 12 выяснилось, что 40% опрошенных не заметили существенных изменений, 33% считают, что автобус стал ходить чаще, а 26% не обращают на этот автобус внимания.

«А кто заметил, тот обратил внимание и на активизацию вечной схемы — частник, знающий расписание транспорта МУ ПАТП, приезжает на… минуту-две раньше. Например, в понедельник около 16-ти часов к ТЮЗу бодро подъехал 48, буквально в последнюю минуту обогнав 12-й, едущий по всем правилам пассажирских перевозок, то есть не торопясь. Поэтому 12-й подъехал уже вторым, явно потеряв несколько пассажиров. Но и это еще не все. На перекрестке Герцена-Предтеченской, где 12-й неторопливо остановился на светофоре, слева бодро вывернул 27-й, забрав с остановки у "Золотого ключика" тех терпеливых пассажиров, которые не захотели садиться на 48-й и идти потом из 5-го микрорайона. Итог — 12-й опять полупустой», - пишут активисты.

Вопрос конкуренции между автобусами стоит остро, считают жители. Из-за того, что между перевозчиками идут войны за пассажиров, пассажиропотоки нельзя адекватно оценить. Жители уверены, что требуется согласование работы частников и МУ ПАТП. Кроме того, необходимо заняться организацией общественного транспорта. Потому что дополнительной автобус просто потерялся в хаотичной транспортной системе. Ожидание автобуса так и продолжает растягиваться на час.

«Во время сбора подписей под коллективным письмом мы много раз наблюдали, как, не дождавшись за 30-40 минут автобуса на остановке „Элма“, отчаявшиеся люди вызывали такси или шли пешком на ул. Конева. Вчера на остановке ул. Зосимовская стояло много школьников и студентов, одетых, мягко говоря, довольно легко (на самом деле скорее полураздетых). Сначала вся эта толпа явно намеревалась дождаться транспорта в 6 микрорайон, и никто не садился в подъезжающие один за одним автобусы в 5 микрорайон. Но минут через двадцать вконец замерзшие дети изменили тактику и начали садиться на первый попавшийся транспорт, только чтобы больше не морозить свои голые, посиневшие на морозе ноги и уши. В итоге приехавший через 40 минут 27-й автобус оказался не настолько переполненным, как мог бы, и все оставшиеся желающие в него хоть и с трудом, но влезли. Если после него и появился 12-й, то, наверное, ехал полупустой, чтобы в очередной раз доказать администрации, что он совсем никому не нужен», — отмечают жители.

Будем оптимизировать

Жители также отмечают, что проверки работы общественного транспорта бесполезны. Во время них все ходит замечательно, в отличие от обычных дней. Чиновники пообещали, что вскоре смогут адекватно оценивать работу общественного транспорта.

«Жители подняли вопрос и с проблемой контроля движения транспорта. Вологжане не могут доказать диспетчерам, что автобусы ходят вне графика. Исправить эту ситуацию сможет интеллектуальная транспортная система: для города закупили 124 комплекса видеоконтроля дорожной ситуации, которые позволят оценить и работу общественного транспорта. Монтаж комплексов уже стартовал, на ул. Ленинградской, например, они даже частично подключены. Отметим, что проект по созданию ИТС рассчитан до 2024 года. На этот период подтверждено федеральное финансирование в размере 240 млн рублей. Всего для города было закуплено 124 комплекса видеоконтроля дорожной ситуации. К концу 2022 года в областном центре будет установлено 105 комплектов. Остальное оборудование будут монтировать по мере необходимости на оживленных участках города. Добавим, что сейчас в Вологде каждый день на разные маршруты выходит более 200 автобусов», — заявили в администрации города Вологды.

Также власти признают, что оптимизация транспортного обслуживания необходима.

«Вопpoc необходимости оптимизации транспортного обслуживания жителей 6-ro микрорайона принят к сведению и будет учтен в рамках научно-исследовательской работы по теме „Оптимизация маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа города Вологды“, выполнение которой запланировано в 2022 году», - ответили они жителям на их жалобы.

Аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по оптимизации системы общественного транспорта в Вологде уже проведен. На нее потратят 1 млн рублей. Заниматься работой будет Вологодский государственный университет. Сроки выполнения - до 23 сентября 2022 года.

Пассажиропоток Вологды уже анализировали в 2017 году. С 2018 года планировалось приступить к поэтапной реализации новой стратегии развития сети общественного транспорта. Также менялась транспортная система в 2011 году. Тогда жителям города пришлось привыкать к новым маршрутам. Однако за эти годы в жизни общественного транспорта мало что изменилось.