«Вологда-Чеваката» с победы начала борьбу за пятое место Чемпионата России по баскетболу

12.04.2022 [Спорт]

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» начали борьбу за пятое место Чемпионата России среди команд Суперлиги 1.

В первом матче вологжанки на выезде разгромили новочеркасский «Платов» — 82:61, выиграв все четыре четверти. Самой результативной в составе вологодской команды стала Елена Михайлова, набравшая 14 очков. 12 очков у Анны Вавиловой и 10 у Екатерины Генадиевой.

Ответный матч пройдет в Вологде 16 апреля. Победитель пары поборется с победителем пары «Ставропольчанка-СФКУ» — «Спарта энд К 2» за 5 место.

Как ранее сообщал NewsVО, «Чеваката» не смогла пробиться в полуфинал женской баскетбольной Суперлиги 1. В решающем матче вологжанки дома не смогли удержать победу в игре против МБА-2.

Тэги: «Вологда-Чеваката», баскетбол, чемпионат России

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