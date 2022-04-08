«Чеваката» не смогла пробиться в полуфинал женской баскетбольной Суперлиги 1

В третьем, решающем матче вологжанки дома не смогли удержать победу в игре против МБА-2. На большой перерыв команды ушли при счёте 38:29 в пользу «Чевакаты» благодаря удачно проведенной второй четверти — 24:15. После третьей четверти преимущество «пчелок» сократилось до 3-х очков (50:47).

В заключительной четверти москвички окончательно сломили сопротивление хозяек паркета. Вологжанки смогли набрать только 8 очков за десять минут, пропустив при этом 14. Окончательный результат матча 58:61 в пользу МБА-2.

В этой паре команды побеждали только в гостях. Московская команда, которая по итогам регулярного чемпионата была в турнирной таблице ниже «Вологды-Чевакаты», заняв 6 место и выиграв два матча в Вологде, отправляется в полуфинал турнира. Вологжанки, которые финишировали в тройке в «регулярке», завершают сезон.