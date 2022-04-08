Эдуард Зайнак: «призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции»

1600 жителей Вологодской области отправятся на срочную военную службу этой весной. Власти заверяют, что никто из них не будет участвовать в специальной военной операции.

Данное число призывников будет отобрано из 6500 человек, которые вызываются в военные комиссариаты области для медицинского освидетельствования и проведения иных мероприятий по призыву.

«В ходе весеннего призыва вологжане будут направляться в сухопутные войска, военно-морской флот, части воздушно-космических сил, части национальной гвардии и другие виды, рода войск. По традиции вологжане отправятся служить в Президентский полк, в весеннем призыве этого года их будет десять человек, в настоящее время в военных комиссариатах городов и районов отобрано более 25 кандидатов. Учитывая срок военной службы по призыву — один год, необходимо качественно подготовить современного призывника, а затем максимально полно использовать тот уровень профессионализма, знаний и навыков, которым он обладает», - сообщил заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Призыв на военную службу стартовал по всей стране 1 апреля. На территории области созданы 28 призывных комиссий в муниципальных образованиях и областная призывная комиссия.

Замглавы региона особо подчеркнул, что призывники не будут направляться в горячие точки и в зону проведения специальной военной операции:

«Это запрещено законодательством Российской Федерации. В зону боевых действий направляются только военнослужащие, заключившие соответствующий контракт с Министерством обороны, то есть профессиональные военные».

Ранее NewsVo сообщал, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Руководитель Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина ранее комментировала NewsVo, что президент РФ Владимир Путин 11 февраля 2013 года подписал Указ, согласно которому военнослужащий срочной службы, отслужив 4 месяца, как срочник, и добровольно подписав контракт, может быть отправлен на военные действия. Но это возможно только в том случае, если срочник согласился на контракт и добровольно его подписал. Маргарита Савоськина советует всем родителям призывников тщательно изучить законодательство о военной службе и поговорить со своими детьми о том, чтобы они не подписывали контракты, не посоветовавшись с родственниками.