В Польше арестовано имущество «Северстали» на $33 млн

08.04.2022 [Экономика]

В Польше арестовали имущество череповецкой «Северстали». Общая сумма арестованного имущества «Северстали» составила примерно 140 млн злотых (около 33 $ млн).

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик в ходе выступления в парламенте 6 апреля. По его словам, «Северсталь» стала самой крупной российской компанией, чье имущество в Польше оказалось заморожено из-за санкций.  

«Польша выполнила санкции Евросоюза и заморозила имущество российских олигархов и предпринимателей, которые находятся в санкционном списке. Самая крупная фирма, имущество которой было заморожено, это „Северсталь“», — рассказал господин Вонсик в Сейме, пишет ТАСС.

Какие именно активы «Северстали» попали под санкции, не уточняется. 

Ранее NewsVo сообщал, что санкции затронут около 40% экспорта российской стали в Европу, основной удар придется на «Северсталь». В конце марта компания допустила технический дефолт. Она не смогла расплатиться по бондам из-за введенных против ее владельца Алексея Мордашова санкций. Кроме этого, «Северсталь» вышла из группы «Синтез», которую она приобрела в марте 2020 года. 

 

 

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Тэги: «Северсталь», санкции

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