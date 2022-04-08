В Польше арестовано имущество «Северстали» на $33 млн

В Польше арестовали имущество череповецкой «Северстали». Общая сумма арестованного имущества «Северстали» составила примерно 140 млн злотых (около 33 $ млн).

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик в ходе выступления в парламенте 6 апреля. По его словам, «Северсталь» стала самой крупной российской компанией, чье имущество в Польше оказалось заморожено из-за санкций.

«Польша выполнила санкции Евросоюза и заморозила имущество российских олигархов и предпринимателей, которые находятся в санкционном списке. Самая крупная фирма, имущество которой было заморожено, это „Северсталь“», — рассказал господин Вонсик в Сейме, пишет ТАСС.

Какие именно активы «Северстали» попали под санкции, не уточняется.

Ранее NewsVo сообщал, что санкции затронут около 40% экспорта российской стали в Европу, основной удар придется на «Северсталь». В конце марта компания допустила технический дефолт. Она не смогла расплатиться по бондам из-за введенных против ее владельца Алексея Мордашова санкций. Кроме этого, «Северсталь» вышла из группы «Синтез», которую она приобрела в марте 2020 года.