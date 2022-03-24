В «Северстали» допустили технический дефолт, не расплатившись по бондам

Компания «Северсталь» допустила технический дефолт. Она не смогла расплатиться по бондам из-за введенных против ее владельца Алексея Мордашова санкций.

Лондонский офис Citibank, который выступал в качестве платежного агента, отказался проводить платеж «Северстали» на 12,6 миллиона долларов по еврооблигациям на 800 миллионов.

«Мы предпринимаем все необходимые усилия для осуществления платежа в соответствии с документацией по Облигациям для того, чтобы выполнить наши обязательства по Займу, обеспечить возможность выплаты купона Эмитентом по Облигациям и защитить права Держателей Облигаций. В рамках этого процесса, мы находимся в постоянном взаимодействии с Основным Платежным агентом и Доверительным управляющим (Citibank, N.A., Лондонский филиал) и намерены инициировать подачу заявки на получение лицензий от соответствующих компетентных органов, которые могут потребоваться для бесперебойной обработки платежных поручений ПАО «Северсталь», — говорится в сообщении компании.

В Северстали подчеркнули, что постоянно держат связь с основным платежным агентом, там попросили держателей облигаций также держать связь с доверительным управляющим платежного агента и просить его сотрудничать с компанией в ее работе по получению лицензий от соответствующих компетентных органов, необходимых для обеспечения платежей, причитающихся по займу и облигациям, а также «поддерживать связь с соответствующими органами власти для поиска более комплексного решения, чтобы свести к минимуму непреднамеренное воздействие санкционных ограничений на Держателей облигаций».

«Мы будем регулярно информировать держателей облигаций о ходе наших обсуждений с доверительным управляющим и подаче соответствующих заявлений. Мы ожидаем, что эта беспрецедентная ситуация будет разрешена в самом скором времени в интересах держателей облигаций», — сказано в заявлении.

28 февраля Евросоюз ввел санкции против владельца «Северстали» Алексея Мордашова в связи проведением специальной военной операции на территории Украины.