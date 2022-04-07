«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

Наталья Рюмина

ООО АкваЛайн является не только региональным оператором, но также эксплуатирует свалки. Некоторые из них находятся в Череповецком районе. Жители, которые вынуждены жить рядом со свалками, иногда жалуются на то, что там творится бардак. Недавно это доказал и Росприроднадзор, проведя проверки.

Оказалось, что региональный оператор, который является одним из основных звеньев в реализации мусорной реформы, сам не торопится соблюдать законодательство, вредя экологии.

Свалка АкваЛайна в деревне Климовское Череповецкого района. Фото NewsVo

Экология? Нет. Не слышали

Так, еще в прошлом году Северное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «АкваЛайн» к административной ответственности на основании протокола об административном правонарушении от 16 декабря 2021 года. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки, которая была проведена ведомством прошлой осенью.

ООО «АкваЛайн» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I –IV классов опасности. В ходе проверки ведомством было установлено, что ООО «АкваЛайн» осуществляет эксплуатацию полигонов ТБО, в том числе полигона села Новленское, деревень Малые Истоки и Новое Домозерово.

На этих полигонах были обнаружены нарушения. В частности на полигоне ТБО для МО Новленское Вологодского района Вологодской области отсутствовала дезинфицирующая ванна, отходы на теле полигона были навалены хаотично и не изолированы. Водоотводные канавы захламлены отходами.

В соответствии с заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов рабочего проекта «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов для МО Новленское Вологодского района Вологодской области» от 21 октября 2009 года на полигоне предусмотрена контрольно-дезинфицирующая ванна, изоляция размещенных отходов, и должны быть канавы для отвода паводковых и дождевых вод от участка складирования с вышерасположенной территории.

Нарушения также были обнаружены на полигоне ТБО в деревне Климовское Череповецкого района. Там также отходы частично не были изолированы. В настоящее время полигон не эксплуатируется. В 2020 году NewsVo уже писал про эту свалку. Тогда она еще работала. Жители деревень Климовское, Поповское, Васильевское и Частобово Череповецкого района просили закрыть полигон ТБО, который находится всего в 300 метрах от их домов. Стойкий запах свалки, воронье над домами и огородами, разлетающийся мусор - условия, в которых людям приходится жить. Таковы результаты мусорной реформы, с которыми жители столкнулись лично.

Свалка Климовское. Фото NewsVo

На полигоне ТБО деревни Малые Истоки при выезде с полигона установлена контрольно-дезинфицирующая ванна, которая не эксплуатируется, транспорт через нее не проезжает, хотя в соответствии с заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы должна бы.

На полигоне ТБО деревни Бузаково Череповецкого района отсутствует пожарный водоем, он просто зарос. Отходы на теле полигона не изолированы, грунт для изоляции отходов на полигоне отсутствует.

В связи с этим в Росприроднадзоре пришли к выводу, что ООО «АкваЛайн» осуществляет лицензируемый вид деятельности в части размещения отходов производства и потребления с грубыми нарушениями лицензионных требований. Росприроднадзор обратился в суд с заявлением о привлечении ООО «АкваЛайн» к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

Заплатил штраф, спишь спокойно

ООО Аквалайн пытался возражать ведомству, и утверждал, что на некоторых полигонах нарушений нет. Но фотофакты говорили об обратном. Также компания заявляла в суде, что у нее отсутствует обязанность выполнять работы по изоляции отходов, в связи с тем, что некоторые полигоны уже не эксплуатируются. Однако, суд отклонил эти доводы. ООО «АкваЛайн» владеет перечисленными полигонами ТБО на праве аренды.

«По условиям заключенных договоров арендатор обязан соблюдать все требования к устройству и содержанию полигонов, в том числе обязан проводить мероприятия по сокращению негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации полигона в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе проводить санитарную очистку прилегающей территории, экологический мониторинг, иные мероприятия, предусмотренные для эксплуатации объектов данного вида, в соответствии с действующим законодательством. При заполнении полигона арендатор передает арендодателю имущество по акту приема-передачи после завершения всех этапов рекультивации и приведения территории в состояние, пригодное для дальнейшего использования», — говорится в решении суда.

До вывода полигонов ТБО из эксплуатации в установленном порядке, общество обязано соблюдать все требования законодательства, в том числе выполнять мероприятия по изоляции размещенных отходов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы.

В итоге «АкваЛайн» получил штраф в 50 тысяч рублей. Такое решение было вынесено Арбитражным судом Вологодской области 7 февраля этого года. 3 февраля фирме было вынесено также предупреждение по другим нарушениям на данных полигонах.

Кроме вышеописанного там были зафиксированы факты размещения отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается. В Новленском валялись шины и лом алюминиевых банок из-под напитков, в Малых Истоках манипулятор «Мышь» с соединительными проводами, отходы изолированных проводов и кабелей, в Новом Домозерово также нашлись шины.

Стоит отметить, что это уже не первые штрафы "АкваЛайна" за безответственную эксплуатацию свалок. В 2020 году свалку в Климовском проверяла Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура. В ходе проверки полигона ведомство сотрудники прокуратуры выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к полигонам ТБО. В прокуратуре подтвердили отсутствие изоляции мусора, радиационного контроля принимаемых отходов и контроля за распределением отходов в рабочей части полигона ТБО.

Эксплуатирующую организацию и ее директора привлекли к административной ответственности с назначением штрафов в 175 тысяч рублей и 40 тысяч рублей соответственно, предписали устранить нарушения.

Однако в «АкваЛайне» никак на эти замечания не отреагировали. Прокурорам пришлось обратиться в суд.

6 октября 2020 года в отношении регионального оператора была введена процедура наблюдения. ООО «Расчетно-информационный центр Вологда» подал иск в суд о признании фирмы банкротом, в связи с задолженностью в 19 млн рублей.

С самого начала мусорной реформы ООО «АкваЛайн» вошел в убытки и стал первым региональным оператором в России, в отношении которого была введена процедура банкротства. Гендиректор «АкваЛайн» Алексей Копейкин винит во всем решения чиновников.

Ранее NewsVO писал, что в ноябре жители Восточной части Вологодской области получили квитки за вывоз мусора, в которых цена на услугу была выше, чем обычно. Таким образом региональный оператор «АкваЛайн» намерен вернуть разницу за понижающий коэффициент.

Однако, против повышения тарифов выступила прокуратура. Суд обязал компанию отменить доначисления.