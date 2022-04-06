11,6 миллионов рублей выделили в Вологодской области на ремонты и укрепление материально-технической базы детских загородных лагерей

06.04.2022 [Общество]

11,6 миллионов рублей выделили из бюджета Вологодской области на ремонты и укрепление материально-технической базы детских загородных лагерей для подготовки их к новому сезону. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе антикризисного штаба, который прошел в правительстве региона 5 апреля.

В этом году по поручению президента России будет продолжена программа по организации отдыха и оздоровлению детей. Основные условия программ прежние. 

– Родителям детей на карту «Мир» автоматически в течение 5 дней вернется 50% от стоимости приобретенной путевки. Максимальный размер возврата - 20 тысяч рублей, – пояснила Лариса Каманина, заместитель губернатора Вологодской области. – По детскому кэшбэку количество поездок на одного ребенка не ограничено. Можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки.

Продажи путевок уже начались 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая.

Сообщается, что в Вологодской области участниками программ детского и туристического кэшбэка стали 15 загородных лагерей.

Напомним, в прошлом году вологжанам для получения кэшбека за путевки в детский лагерь «Изумруд» пришлось покупать их не напрямую в лагере, а через турагентство, что увеличивало общую стоимость путевки.

21 марта в санитарные нормы и правила были внесены изменения. В этом году разрешена 100% наполняемость лагерей. Напомним, ранее из-за эпидситуации наполняемость составляла 50%.

NewsVo рассказывал, что в прошлом году в оздоровительных лагерях Вологодской области отдохнули более 27 000 детей. Сообщалось, что выраженный оздоровительный эффект по итогам летней кампании отмечен у 93,4% детей.  

По словам Ларисы Каманиной, сейчас проводится работа по подготовке загородных лагерей к приему детей в летний период. На ремонты и укрепление материально-технической базы лагерей из бюджета Вологодской области специально выделят 11,6 миллионов рублей.

Подробнее о приобретении путевок с детским кэшбэком вы сможете узнать по телефону региональной горячей линии – 122. 

Тэги: детский отдых, детский кэшбек, детские лагеря, ремонт, финансирование

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