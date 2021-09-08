Роспотребнадзор посчитал количество поправивших за лето здоровье детей

Всего за лето 2021 года в оздоровительных лагерях Вологодской области отдохнули более 27 000 детей. При этом выраженный оздоровительный эффект по итогам летней кампании отмечен у 93,4% детей.

«Оздоровительные организации всех видов открылись по графику. Несанкционированных лагерей не функционировало. Работа загородных лагерей осуществлялась в «закрытом режиме» с проживанием персонала на территории лагеря и организацией одномоментного заезда детей и персонала», - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, на особом контроле находились загородные и палаточные лагеря, организаторы питания и поставщики пищевых продуктов. В ходе проверок применялись лабораторные исследования продуктов, питьевой воды, воды открытых водоемов, почвы и песка на санитарно-химические, паразитологические и микробиологические показатели.

Жалоб на предоставление услуг детского отдыха не поступало.