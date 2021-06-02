Для получения кэшбека за путевки в детский лагерь «Изумруд» вологжанам приходится покупать их через турагентство

Вологжане, которые планируют отправить детей в лагерь «Изумруд», для получения обещанного президентом «детского кэшбека» должны покупать путевки через турагентства. Но там они стоят дороже.

— Чтобы получить этот кэшбэк от государства, как пояснили работники офиса «Изумруда», нам нужно оплатить эти путевки в фирме «Белка тур». И картой «Мир». Что мы и решили сделать. Самое интересное что путевки в «Белка тур» выросли в цене на 2000 рублей. И что получается? Кто-то руки греет на этом. Было бы не так обидно, если бы не дети, — пишет в соцсети вологжанин Сергей Лобанов.

По данным пресс-службы правительства Вологодской области, в регионе к программе «детского кэшбека», по которой родители могут получить обратно 50% от стоимости путевки, подключены четыре туристические компании и 13 загородных лагерей. Это детские оздоровительные лагеря «Искра», «Дружба» (ООО «Дед Мороз-Сервис»), «Единство», «Корабелы Прионежья» им. Героя России Ю. Л. Воробьева, «Школа путешественников Фёдора Конюхова», «Озерки», «Жемчужина Мологи», «Дружба», лагерь «имени А. Я. Яшина», «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд», детские оздоровительно-образовательные центры «Лесная сказка» и «Солнечный», санаторий «Бобровниково».

При этом «Изумруд» в своей группе в соцсети сообщает, что лагерь «не имеет технической возможности самостоятельно реализовать Федеральную программу Ростуризма по Кэшбеку 50% на отдых ребенка в детском лагере». Поэтому на данный момент есть два варианта покупки путевки: заключить договор с лагерем «Изумруд» (стоимость путевки 29 400 рублей) без возможности получения кэшбека, либо купить путевку через турагенство («Белка-тур» или «Академия здоровья», стоимость путевки - 31 400 рублей) и получить кэшбек.

Для получения кэшбека есть ряд условий. Например, путевка обязательно должна быть оплачена картой "Мир", подключенной к одноименной программе лояльности. Срок покупки - с 25 мая по 15 сентября. 50% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей) вернутся на карту в течение пяти дней. Кешбэком смогут воспользоваться родители неограниченное количество раз на всех детей, возврат средств родители получат с той суммы, которая была потрачена на путевку.

NewsVo запросил в пресс-службе администрации Вологды комментарий по поводу ситуации с кэшбеком на путевки в "Изумруде", но ответа пока не получил. Как только у нас появится комментарий, мы разместим его в этой новости.