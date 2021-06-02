Для получения кэшбека за путевки в детский лагерь «Изумруд» вологжанам приходится покупать их через турагентство

02.06.2021 [Общество]

Вологжане, которые планируют отправить детей в лагерь «Изумруд», для получения обещанного президентом «детского кэшбека» должны покупать путевки через турагентства. Но там они стоят дороже. 

— Чтобы получить этот кэшбэк от государства, как пояснили работники офиса «Изумруда», нам нужно оплатить эти путевки в фирме «Белка тур». И картой «Мир». Что мы и решили сделать. Самое интересное что путевки в «Белка тур» выросли в цене на 2000 рублей. И что получается? Кто-то руки греет на этом. Было бы не так обидно, если бы не дети, — пишет в соцсети вологжанин Сергей Лобанов. 

По данным пресс-службы правительства Вологодской области, в регионе к программе «детского кэшбека», по которой родители могут получить обратно 50% от стоимости путевки, подключены четыре туристические компании и 13 загородных лагерей. Это детские оздоровительные лагеря «Искра», «Дружба» (ООО «Дед Мороз-Сервис»), «Единство», «Корабелы Прионежья» им. Героя России Ю. Л. Воробьева, «Школа путешественников Фёдора Конюхова», «Озерки», «Жемчужина Мологи», «Дружба», лагерь «имени А. Я. Яшина», «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд», детские оздоровительно-образовательные центры «Лесная сказка» и «Солнечный», санаторий «Бобровниково». 

При этом «Изумруд» в своей группе в соцсети сообщает, что лагерь «не имеет технической возможности самостоятельно реализовать Федеральную программу Ростуризма по Кэшбеку 50% на отдых ребенка в детском лагере». Поэтому на данный момент есть два варианта покупки путевки: заключить договор с лагерем «Изумруд» (стоимость путевки 29 400 рублей) без возможности получения кэшбека, либо купить путевку через турагенство («Белка-тур» или «Академия здоровья», стоимость путевки - 31 400 рублей) и получить кэшбек.

Для получения кэшбека есть ряд условий. Например, путевка обязательно должна быть оплачена картой "Мир", подключенной к одноименной программе лояльности. Срок покупки - с 25 мая по 15 сентября. 50% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей) вернутся на карту в течение пяти дней. Кешбэком смогут воспользоваться родители неограниченное количество раз на всех детей, возврат средств родители получат с той суммы, которая была потрачена на путевку.

NewsVo запросил в пресс-службе администрации Вологды комментарий по поводу ситуации с кэшбеком на путевки в "Изумруде", но ответа пока не получил. Как только у нас появится комментарий, мы разместим его в этой новости. 

 

Тэги: детский отдых

ТОП НЕДЕЛИ

Певец Игорь Николаев обзавелся лишним весом и еле ковыляет за молодой женой
На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту
«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»
«Добровольно-принудительно»: в ВоГУ студентов просят проголосовать в рамках праймериз «Единой России»
«Шевроле» и «Рено» столкнулись на Окружном шоссе в Вологде
Вологодские синоптики обещают сильное похолодание в ночь на 31 мая
Руководитель одной из спортшкол Вологды уволился после прокурорской проверки
Пьяная вологжанка собиралась прыгнуть с моста 800-летия
Замначальника УФСИН по Вологодской области заподозрили в мошенничестве при получении выплаты на покупку жилья
Вологжанка в суде доказала, что не брала микрозайм

Последние новости

43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

34 человека выздоровели, двое умерли

112
0

29-летний житель Вологды получил три года колонии за серию краж из офисов и грабёж

В суде он пояснил, что его подтолкнула к преступлениям нехватка денег

128
0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин номинирован на звание лучшего тренера КХЛ

В этом сезоне вместе со своей командой он одержал 32 победы в 61 матче

127
0

Вологжанин получил условный срок за нападение с ножом на собутыльника

Его также обязали пройти обследование у нарколога

144
0

Вологжанка Валерия Завьялова стала серебряным призером Первенства России по полиатлону

В турнире приняли участие 25 спортсменов из 8 регионов России

147
0

В Вологодском районе производитель продал в детсад просроченные молочные продукты

Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора

207
0

Начальника отделения почты в Белозерском районе осудили за хищение товара на 150 тысяч рублей

23-летней осуждённой назначено наказание в виде года исправительных работ условно

192
0

Жительница Бабаево взыскала 16 тысяч рублей с родителей ребёнка, который поцарапал её машину

5-летний мальчик врезался в автомобиль истца на велосипеде

242
0

«Бегущий депутат»: Денис Долженко из Законодательного собрания Вологодской области зарегистрировался в TikTok

В своем аккаунте он обещает рассказать «много интересного» о депутатской деятельности

472
0

Пенсионера из Тулы оправдали за ДТП с двумя погибшими в Сямженском районе

Трагедия произошла 23 мая 2018 года. Суд не нашёл в действиях мужчины состава преступления.

392
0

Объявлен сбор волонтеров для ремонта Георгиевского храма в Кичменгско-Городецком районе

С 24 июня в Косково начнутся работы по укреплению фундамента храма 

281
0

У 26-летней жительницы Череповецкого района изъяли больше килограмма наркотиков

Её подозревают в покушении на сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

294
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
29-летний житель Вологды получил три года колонии за серию краж из офисов и грабёж
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин номинирован на звание лучшего тренера КХЛ
Вологжанин получил условный срок за нападение с ножом на собутыльника
Вологжанка Валерия Завьялова стала серебряным призером Первенства России по полиатлону
В Вологодском районе производитель продал в детсад просроченные молочные продукты
Начальника отделения почты в Белозерском районе осудили за хищение товара на 150 тысяч рублей
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

3351
0
02.06.2021 [БлогоVO]

«Страна победившего оккультизма» А. Кураев. Дмитрий Быков вспомнил эту цитату на Эхо Москвы, когда ему задали вопрос, о причинах низкого процента вакцинируемых

55
0
02.06.2021 [Обзор Прессы]

Тайна библиотечного чердака

187
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика