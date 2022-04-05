1,1 миллиарда рублей выделят из бюджета Вологодской области на софинансирование выплаты на детей 8-17 лет

05.04.2022 [Общество]

1 миллиард 100 миллионов рублей будет выделено из бюджета Вологодской области на софинансирование выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщил губернатор Вологодской области в ходе антикризисного штаба, который прошел в правительстве Вологодской области 5 апреля.

Напомним, 8 марта президент РФ заявил о новых выплатах для семей с детьми с низким доходом.

– Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их, — объявил президент.

Ранее NewsVo рассказывал, что жители Вологодской области смогут подать заявление на получение этой выплаты с 1 мая этого года через Госуслуги, а сама выплата будет назначаться с 1 апреля. 

По словам губернатора, в регионе эту выплату будут получать 46,5 тысяч детей.
 

Тэги: пособие, дети

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