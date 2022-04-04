«Вологда-Чеваката» взяла реванш у московской МБА-2

04.04.2022 [Спорт]

Спортсменки вологодской «Чевакаты» одержали победу над МБА-2 во втором матче четвертьфинала серии Суперлиги 1. Матч прошёл сегодня в Москве.

На большой перерыв команды ушли при равенстве счёта - 29:29. В начале третьей четверти вологжанки предприняли небольшой рывок, заработав восемь очков за первые две минуты. Затем московские баскетболистки немного подтянулись и перед заключительной десятиминуткой счёт был 52:49 в пользу «Чевакаты».

Заключительная четверть осталась полностью за «пчелками», которые выиграли её с более чем двукратным перевесом (20:9), одержав в итоге общую победу — 72:58.
Самой результативной в составе «Вологда-Чевакаты» стали Екатерина Терехова, набравшая 15 очков, 14 у Есении Магжановой и 12 набрала Елена Михайлова.

Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1:1. Напомним, что в первой игре в Вологде «Чеваката» уступила 60:69. Третий, решающий матч, также пройдет в Вологде 8 апреля.

Тэги: «Вологда-Чеваката», баскетбол, суперлига

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