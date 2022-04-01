«Вологда-Чеваката» с поражения стартовала в плей-офф баскетбольной Суперлиги 1

01.04.2022 [Спорт]

Вологодская «Чеваката» проиграла первый матч четвертьфинала плей-офф. Несмотря на то, что по итогам регулярного чемпионата вологжанки оказались на третьем месте, а москвички на шестом, игры против москвичек в этом сезоне для вологжанок сложились не очень удачно. Только одна победа в четырех встречах, и та была добыта с минимальным преимуществом.

В матче накануне «пчелам» удалось выиграть только одну заключительную четверть со счетом 20:17. Первые три остались за соперницами — 31:38 к большому перерыву и 60:69 в пользу МБА-2 по итогам матча.

Самой результативной накануне в составе «Вологда-Чеваката» стали Елена Михайлова и Арина Мосько, которые на двоих принесли своей команде больше половины от общего количества набранных очков — 25 и 12 соответственно.

Второй матч серии до двух побед пройдет в Москве 4 апреля. Для выход в следующий круг «Чевакату» в этом матче устроит только победа.

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката»

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