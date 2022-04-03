9 373 заявления в первый класс подали родители будущих первоклассников в Вологде.

– Конечно, это не количество учеников, которые сядут за парты 1 сентября. В прошлом году первый раз в первый класс пришли 5,5 тысяч мальчишек и девчонок. Родители подстраховались, подавая заявления сразу несколькими способами, – сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Из четырех возможных вариантов подачи заявлений самый популярный через электронную почту школ – 4 371 заявлений, на втором месте сайт Госуслуг – 3 120 заявлений, лично принесли 1 882 заявления. Четвертым вариантом – подачей документов через почту России не воспользовался никто. Подробнее о вариантах подачи заявлений в первый класс NewsVo рассказывал ранее.

Напомним, что в этом году в Вологде планируется открыть 171 общеобразовательный класс и 19 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптивным программам.

В прошлом году на сборы одного первоклашки в школу родители тратили более 20 тысяч рублей. По данным Вологдастата, для того, чтобы собрать в школу мальчика требовалось в среднем по Вологодской области 20 873 рубля, девочку — 26 281 рубль. В этом году стоимость сборов очевидно вырастет.