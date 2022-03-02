Заявления о приеме в первые классы в Вологде начнут принимать с 1 апреля

02.03.2022 [Общество]

Прием заявлений в первые классы в Вологде начнется 1 апреля. На сайте Управления образования города размещено Постановление, которое регулирует правила приема в первые классы в новом учебном году.

Здесь родители найдут информацию о закреплении территорий за образовательными учреждениями, сколько первых классов откроются в каждой из школ, а также время начала приема заявлений в каждой школе.  

– В этом году мы предварительно планируем открыть 171 общеобразовательный класс и 19 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптивным программам. В том числе принимаем заявления и от родителей первоклассников, которые планируют пойти в филиал школы №26, строящийся на данный момент на улице Возрождения. Прием в учебные заведения начнется в соответствии с федеральным законодательством с 1 апреля и будет проходить по территориальному принципу. Закрепление территорий за школами также определено в Постановлении.  Хочу подчеркнуть важный нюанс, обозначенный законодательством – братья и сестры независимо от места проживания имеют приоритет зачисления в одну школу, если, конечно, семья выразит такое желание, – говорит начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева. 

По словам Ирины Гуляевой, в приеме в школу могут отказать только в случае, если свободные места закончились. Тогда родителям нужно обратиться в Управление образования, и будущий первоклассник будет определен в другую школу.

Сообщается, что самый большой набор первоклассников ожидается в школах №№ 37 и 14, где будет открыто по восемь первых классов – от «А» до «З», а также в школах № 3, 33, 41 и 26, где набирают по семь классов – от «А» до «Ж». 

– Заявления от семей, проживающих на закрепленных за школами территориях, будут принимать с 1 апреля по 30 июня 2022 года. С 6 июля начинается подача документов на места, оставшиеся свободными после основной комплектации. На них могут претендовать дети из других районов. По итогам основного набора будет проведена оценка ситуации. Если мест будет недостаточно, город рассмотрит возможность открытия дополнительных 1-х классов, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Теме приема в первые классы будет посвящена родительская онлайн-конференция, которая пройдет 10 марта в 18.00 на странице Городского родительского совета в социальной сети. На вопросы вологжан ответят начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева и директора школ.

Тэги: первоклассники, школы

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
Вологодские антимонопольщики отменили четыре многомиллионные закупки
Жителю Череповецкого района грозит до трёх лет лишения свободы за драку в магазине
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине

Похожие новости

В Вологодском районе первоклассников трёх школ распустили на каникулы

Речь идёт о Кубенской, Семёновской и Сосновской школах

958
0

5,5 тысяч первоклассников пойдут в школы Вологды в этом году

Это на 550 человек больше, чем в прошлом

2136
0

В Вологодской области посчитали, во сколько обойдется собрать в школу первоклассника

Набор для девочки оказался почти на шесть тысяч дороже, чем для мальчика

1318
0

Отправить девочку в первый класс на 4,5 тысяч дороже, чем мальчика

Росстат опубликовал официальные расходы на школьников в России

1025
0

В здании детсада в микрорайоне Ананьино в Вологде откроют филиал школы № 22

С сентября в учреждении будут обучать первоклассников, необходимое для этого оборудование уже закуплено

984
0

Более чем на 4 тысячи человек увеличится количество школьников в Вологодской области в этом году

Численность учащихся в регионе увеличится по всем уровням образования

1380
0

В Вологде родители первоклассников возмущены тем, что изменился список домов, прикрепленных к школе №16

Жители домов 62-72 и 74-80 по улице Ленинградской планировали вести детей в одну школу, но в этом году их дома отнесли к другой 

1460
0

С 1 апреля в Вологодской области начнется прием заявлений в первый класс

Родители могут подать документы непосредственно в школе, почтой, через портал госуслуг, либо на электронную почту школы

1513
0

Школы Вологды начнут прием заявлений на зачисление в первые классы с 1 апреля

Обычно процедура стартовала до 1 февраля, однако в этом году сроки сдвинуты из-за изменений в федеральном законодательстве

940
0

Онлайн-линейка первоклассников пройдет в Вологде 1 сентября

В День знаний для школьников организуют «День занимательных наук» в онлайн-формате

1596
0

Малоимущие семьи первоклассников получат по 3 тысячи рублей из бюджета Вологодской области

На выплаты будут направлены 16 млн. рублей

3522
0

На подарки вологодским первоклассникам от имени губернатора в этом году потратят 11 млн рублей

Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году

3962
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов
В Шекснинском районе сторож погиб при пожаре в бытовке
В ожидании весны: как паводок пройдет в Вологде
Череповецкий спортсмен одержал победу на Чемпионате СЗФО по вольной борьбе
Ъ: Экспорт «Северстали» в Европу остановился
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
Заявления о приеме в первые классы в Вологде начнут принимать с 1 апреля
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3686
0
01.03.2022 [БлогоVO]

Людям страшно и тревожно. Уже сейчас трясет тех, кто в своем детстве (или не в детстве) застал — хоть краешком — войну

367
0
28.02.2022 [Обзор Прессы]

Невкусная инструкция

480
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика