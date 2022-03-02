Заявления о приеме в первые классы в Вологде начнут принимать с 1 апреля

Прием заявлений в первые классы в Вологде начнется 1 апреля. На сайте Управления образования города размещено Постановление, которое регулирует правила приема в первые классы в новом учебном году.

Здесь родители найдут информацию о закреплении территорий за образовательными учреждениями, сколько первых классов откроются в каждой из школ, а также время начала приема заявлений в каждой школе.

– В этом году мы предварительно планируем открыть 171 общеобразовательный класс и 19 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптивным программам. В том числе принимаем заявления и от родителей первоклассников, которые планируют пойти в филиал школы №26, строящийся на данный момент на улице Возрождения. Прием в учебные заведения начнется в соответствии с федеральным законодательством с 1 апреля и будет проходить по территориальному принципу. Закрепление территорий за школами также определено в Постановлении. Хочу подчеркнуть важный нюанс, обозначенный законодательством – братья и сестры независимо от места проживания имеют приоритет зачисления в одну школу, если, конечно, семья выразит такое желание, – говорит начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

По словам Ирины Гуляевой, в приеме в школу могут отказать только в случае, если свободные места закончились. Тогда родителям нужно обратиться в Управление образования, и будущий первоклассник будет определен в другую школу.

Сообщается, что самый большой набор первоклассников ожидается в школах №№ 37 и 14, где будет открыто по восемь первых классов – от «А» до «З», а также в школах № 3, 33, 41 и 26, где набирают по семь классов – от «А» до «Ж».

– Заявления от семей, проживающих на закрепленных за школами территориях, будут принимать с 1 апреля по 30 июня 2022 года. С 6 июля начинается подача документов на места, оставшиеся свободными после основной комплектации. На них могут претендовать дети из других районов. По итогам основного набора будет проведена оценка ситуации. Если мест будет недостаточно, город рассмотрит возможность открытия дополнительных 1-х классов, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Теме приема в первые классы будет посвящена родительская онлайн-конференция, которая пройдет 10 марта в 18.00 на странице Городского родительского совета в социальной сети. На вопросы вологжан ответят начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева и директора школ.