Первый раз в первый класс: как будет проходить прием заявлений в школы Вологды

190 первых классов будет открыто в новом учебном году в школах Вологды. Из них 171 общеобразовательный и 19 — для ребят с ОВЗ, занимающихся по адаптированным образовательным программам. Подробно о том, как будет проходить прием в школу, каковы особенности подачи заявлений в этом году, рассказали начальник управления образования и директора ряда школ на городской родительской конференции.

Как и в прошлые годы школа № 1 и гимназия № 2 будут принимать детей со всего города. Также общегородской является 98-я начальная школа-детский сад «Хрусталик», которая принимает ребят с ограниченными возможностями здоровья по зрению. За остальными школами закреплены определенные улицы. Информацию об этом и о конкретном количестве первых классов в каждом учебном заведении, можно найти на сайтах школ и сайте Управления образования Вологды.

Прием заявлений в первые классы будет открыт 1 апреля, причем у каждой школы — свое конкретное время начала подачи заявлений. Подать документы можно лично, через портал Госуслуг, направить на электронную почту или отправить обычной почтой. Документы и их копии, которые необходимы школе, можно принести позже подачи заявления.

«При этом родителям, дети которых не достигли на момент подачи заявления 6, 6 лет или дети которых старше 8 лет, необходимо обратиться в Управление образования за получением разрешения для обучения ребенка в первом классе», — поясняет начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

В этом году появились законодательные нововведения, касающиеся приема в первые классы братьев и сестер тех, кто уже обучается в школах. Теперь родителям не надо будет доказывать совместное проживание детей, а только подтвердить родство. Братьям и сестрам дано преимущественное право для поступления в ту школу, где учится их родственник.

Подача заявлений в первые классы по месту жительства продлится с 1 апреля по 30 июня текущего года. С 6 июля по 30 сентября будут принимать заявления от тех, кто хочет попасть в школу, к которой «не прикреплен» территориально. Такое возможно при наличии свободных мест.

Как отметила Ирина Гуляева, все дети Вологды, которые должны идти в первый класс, получат место в учебном заведении. Никто без образования не останется.

«Отказать в приеме в школу могут только, если нет вакантных мест. Тогда надо обратиться в Управление образования. В этой ситуации мы подбираем место в школе неподалеку от места жительства ребенка», — продолжает Ирина Гуляева.

Однако, если родителям захочется устроить ребенка в школу № 1 или гимназию № 2, то надо учесть тот факт, что в общегородские учебные заведения желающих много. Как пояснила директор школы № 1 Светлана Ригина, прием заявлений в этой школе начнется 1 апреля в 14 часов.

«Заявления приходят быстро, и очень быстро места в первых классах заканчиваются. Поэтому при подаче документов прикреплять надо только заявление. Остальные документы и их копии можно принести позже. На сайте школы выложен адрес электронной почты, куда надо подавать заявление. Наиболее быстрый способ — электронный. Но надо определиться не только со школой, но и с программой. В школе № 1 выбор из двух вариантов: „Перспективная начальная школа“ или программа Занкова. Два класса будут обучаться по одной программе, два класса — по другой. В школе будет сформировано 4 класса по 28 человек», — говорит Светлана Ригина.

Светлана Разина, которая руководит школой № 5, попросила родителей в первую очередь не волноваться и помнить, что вариантов подать заявление — несколько. Временем подачи заявления считается время поступления заявления в школу.

«Хочется попросить, чтобы вы сохраняли спокойствие. Законом предусмотрено, что все дети будут учиться. Советую заходить на сайт выбранной вами школы, внимательно изучать информацию. Многие очень переживают, как будет работать сайт Госуслуг. Даже если будет сбой из-за наплыва желающих подать заявление, всегда можно воспользоваться электронной почтой», — говорит она.

В школе № 26 в этом году есть свои особенности поступления, так как образовательное учреждение будет с сентября располагаться в двух зданиях. Ведь строящееся по нацпроекту «Образование» учебное заведение на улице Возрождения станет структурным подразделением школы № 26.

«1 апреля 26-я школа начинает прием заявлений от жителей микрорайонов ПЗ и Охмыльцево в 17:00. Мы к этому времени закончим школьные занятия, чтобы посвятить все время родителям будущих первоклассников. Прием будет осуществляться по адресу 1-й мкр ПЗ, д. 2Б, где сейчас расположена школа. Но внутри здания прием заявлений будет идти в двух локациях, отдельно для старого и нового корпуса. Навигация в школе будет сделана, педагоги будут работать с каждой семьей. На сайте школы выложена вся информация, в том числе бланки заявлений для приема, будьте внимательны — они свои для каждого корпуса. Можно отправить заявление в электронном виде или прийти 1 апреля с заявлением и документами. Во время приема будет присутствовать заместитель директора по начальной школе. Все ответы на вопросы можно будет получить из первых уст», — отметила директор школы № 26 Лариса Лукичева.

Новое здание школы на улице Возрождения рассчитано на 1000 учеников, там набирают 5 первых классов. Обучение в этом корпусе планируется только в первую смену.