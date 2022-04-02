Прокуратура Вологодской области начала проверку по факту гибели ребенка в поселке Новый Источник

02.04.2022 [Происшествия]

Прокуратура Вологодской области начала проверку по факту гибели ребенка в поселке Новый Источник.

Напомним, вечером 1 апреля два мальчика провалились под лед на реке Тошня. 7-летнего ребенка очевидцы смогли вытащить из воды, с переохлаждением он доставлен в больницу, угрозы его жизни нет. 

Тело 6-летнего мальчика спасатели нашли подо льдом позже этим же вечером в 50 метрах от полыньи при помощи подводных камер. 

По данному факту Вологодским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). 

– Ход предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели мальчика, взяты на контроль, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам проверки прокуратурой области будет дана оценка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению прав и законных интересов ребенка. Также будет дана оценка работе органов местного самоуправления по исполнению обязанностей по предупреждению несчастных случаев на воде и безопасности расположенных в населенном пункте водоемов.

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Тэги: прокуратура, провалился под лед, погиб ребенок

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