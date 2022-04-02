Прокуратура Вологодской области начала проверку по факту гибели ребенка в поселке Новый Источник.

Напомним, вечером 1 апреля два мальчика провалились под лед на реке Тошня. 7-летнего ребенка очевидцы смогли вытащить из воды, с переохлаждением он доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Тело 6-летнего мальчика спасатели нашли подо льдом позже этим же вечером в 50 метрах от полыньи при помощи подводных камер.

По данному факту Вологодским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).