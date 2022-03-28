Две премии из шести возможных вручили актерам вологодских театров 27 марта

28.03.2022 [Культура]

Две премии из шести возможных вручили актерам вологодских театров 27 марта. Накануне, в Международный День театра, состоялось традиционное вручение премий имени Марины Щуко, Алексея Семенова и Анания Бадаева.

Ранее NewsVo публиковал список из 15 номинантов. 

Как сообщает сайт «Культура в Вологодской области», в этом году из шести премий жюри большинством голосов присудило две:

премию имени Марины Щуко за лучшую женскую роль вручили актрисе Вологодского театра для детей и молодежи Анне Терентьевой за роль роль Джил Тэннер в спектакле «Эти свободные бабочки»;

премию имени Марины Щуко вручили актрисе Вологодского театра для детей и молодежи Яне Лихотиной за эпизодическую роль Белотеловой в спектакле «Страсти Бальзаминова».

Обладателя приза зрительских симпатий в этом году определили путем онлайн-голосования. «Любимым артистом» уже фактически по традиции стал артист Вологодского театра для детей и молодежи, заслуженный артист России Игорь Рудинский.

Приз зрительских симпатий зала по результатам очного голосования в День театра достался актеру Театра для детей и молодежи Василию Лимонову.

«Любимцем детской публики» признали артиста театра кукол «Теремок» Виталия Витола.

Также в ходе праздничной церемонии праздничной церемонии награждения были вручены призы фестиваля театральных премьер «ВОТ». Ранее NewsVo рассказывал, что этот фестиваль проходил в марте, в нем приняли участие 15 спектаклей от 8 профессиональных театров Вологодской области.

Награды фестиваля «ВОТ»:

Спектакль «У ковчега в восемь» режиссера Марии Красовской Череповецкого театра для детей и молодежи – за яркий актерский ансамбль.

Спектакль «Процесс» режиссера Николая Смирнова «ОккервильТеатра» – за смелый поиск современного театрального языка.

Спектакль «ВСЕЧЕЛОВЕКИ. Made in Russia» режиссера Якова Рубина Камерного Драматического театра – за глубокое режиссерское прочтение прозы Ф. М. Достоевского.

Актера и режиссера Андрея Камендова поощрили за талантливую режиссерскую и актерскую работу на камерной сцене (спектакли «Губернатор. Не бес», «Однажды в Ялте» «Своего театра», «Москва-Петушки» Театра-кабаре «АртРеприза» Вологодского Дома актера).

В номинации «Лучший актерский дуэт» победили актеры Анна Терентьева и Всеволод Чубенко за спектакль «Однажды в Ялте» «Своего театра».

Приз «Лучшая женская роль второго плана» присудили Алёне Данченко за роль Долорес в спектакле «Каменный властелин» Вологодского театра для детей и молодёжи.

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победителем был признан артист Мурад Халимбеков за роль Яши в спектакле «Вишневый сад» Вологодского драматического театра.

За «Лучшую женскую роль» награждена актриса Дарья Сахновская за роль Донны Анны в спектакле «Каменный властелин» Вологодского театра для детей и молодёжи.

Приз «Лучшая мужская роль» получил артист Сергей Павлов за роль Фамусова в спектакле «Горе от ума» Камерного театра города Череповца.

«Лучший спектакль малой формы» спектакль «Двое бедных румын, говорящих по-польски», режиссер Василий Лимонов, Театр-кабаре «АртРеприза» Вологодского Дома актера.

Приз «Лучший спектакль большой формы» вручили спектаклю «Каменный властелин», режиссер Борис Гранатов, Вологодский театр для детей и молодежи.
 

Тэги: Театры, премия

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