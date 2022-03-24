Онлайн-голосование за любимого театрального артиста проходит в Вологде

24.03.2022 [Культура]

Онлайн-голосование голосование за любимого театрального артиста проходит в Вологде.

Напомним, 27 марта в Международный День театра в Вологде по традиции проводится вручение региональной театральной премии имени Щуко, Семенова и Бадаева. Номинанты этих премий были названы еще в январе.

Также ежегодно вручается приз зрительских симпатий. В этот раз голосование на этот приз проводится онлайн.

Проголосовать может любой желающий по ссылке.

Голосование будет остановлено 26 марта в 24:00.

– Итоги голосования мы подведем 27 марта - в Международный День театра! – сообщается на странице Вологодского Дома актера.
 

Тэги: голосование, Театры, премия

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