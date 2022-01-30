Названы номинанты ежегодной театральной премии Вологодской области

30.01.2022 [Культура]

Объявлены номинанты ежегодной театральной премии Вологодской области. По традиции каждый год в Международный день театра 27 марта в Вологде вручают творческие премии актерам областных театров.

Номинантов на эти премии выдвигают сами театры, победителей выбирает профессиональное жюри, а за приз зрительских симпатий голосуют зрители.

В прошлом году церемония проводилась в онлайн-режиме. 

– В этом году праздник планируется провести на сцене Вологодского драматического театра – организаторы надеются, что эпидемиологическая ситуация позволит это сделать, – сообщает сайт «Культура Вологодской области».

Актеры вологодских театров, номинированные на именные актерские премии в 2022 году:

Премия имени Марины Щуко «За женскую роль»:

  • Дарья Костина, Драматический театр. Роль Катарины в спектакле «Укрощение строптивой».  
  • Анна Карпунова, Камерный драматический театр. Роль Лидочки в спектакле «Звездопад».

Премия имени Алексея Семёнова «За мужскую роль»:

  • Николай Акулов, Драматический театр. Роль Лопахина в спектакле «Вишневый сад».
  • Василий Лимонов, Театр для детей и молодежи. Роль Дональда Бейкера в спектакле «Эти свободные бабочки».
  • Максим Слепченков, Камерный драматический театр. Роль Миши в спектакле «Звездопад».
  • Игорь Ломанович, ОккервильТеатр. Роль Хосе в спектакле «Кармен».

Премия имени Марины Щуко «За женскую роль второго плана»:

  • Лариса Григорова, Драматический театр. Роль Шарлотты в спектакле «Вишневый сад».
  • Валентина Бурбо, Театр для детей и молодежи. Роль миссис Бейкер в спектакле «Эти свободные бабочки».

Премия имени Алексея Семёнова «За мужскую роль второго плана»:

  • Сергей Закутин, Драматический театр. Роль Гремьо в спектакле «Укрощение строптивой».
  • Виктор Харжавин, Театр для детей и молодежи. Роль Рамкопфа в спектакле «Тот самый Мюнхгаузен».

Премия имени Алексея Семёнова/Марины Щуко «За эпизодическую роль»:

  • Максим Юлин, Драматический театр. Роль Беляева в спектакле «Заповедник».
  • Яна Лихотина, Театр для детей и молодежи. Роль Белотеловой в спектакле «Страсти Бальзаминова».

Премия имени А. Бадаева «Роль в кукольном спектакле»

  • Андрей Васильев, Театр кукол «Теремок». Роль Дон Кихота в спектакле «Дон Кихот».
  • Наталья Васильева, Театр кукол «Теремок». Роль экономки в спектакле «Дон Кихот».

В состав жюри в этом году войдут:

  • актрисы областного драматического театра: Оксана Киселёва и Светлана Романова, 
  • актрисы ТЮЗа: Алла Петрик и Наталья Исаева, 
  • артисты Театра кукол «Теремок»: Анна Насонова и Валентин Овсянников,
  • артист «Своего театра» заслуженный артист России Всеволод Чубенко,
  • профессиональные театроведы: кандидат филологических наук Светлана Патапенко и журналист Алексей Сальников.
Тэги: Театры, день театра, премия, актеры

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