Названы номинанты ежегодной театральной премии Вологодской области

Объявлены номинанты ежегодной театральной премии Вологодской области. По традиции каждый год в Международный день театра 27 марта в Вологде вручают творческие премии актерам областных театров.
Номинантов на эти премии выдвигают сами театры, победителей выбирает профессиональное жюри, а за приз зрительских симпатий голосуют зрители.
В прошлом году церемония проводилась в онлайн-режиме.
– В этом году праздник планируется провести на сцене Вологодского драматического театра – организаторы надеются, что эпидемиологическая ситуация позволит это сделать, – сообщает сайт «Культура Вологодской области».
Актеры вологодских театров, номинированные на именные актерские премии в 2022 году:
Премия имени Марины Щуко «За женскую роль»:
- Дарья Костина, Драматический театр. Роль Катарины в спектакле «Укрощение строптивой».
- Анна Карпунова, Камерный драматический театр. Роль Лидочки в спектакле «Звездопад».
Премия имени Алексея Семёнова «За мужскую роль»:
- Николай Акулов, Драматический театр. Роль Лопахина в спектакле «Вишневый сад».
- Василий Лимонов, Театр для детей и молодежи. Роль Дональда Бейкера в спектакле «Эти свободные бабочки».
- Максим Слепченков, Камерный драматический театр. Роль Миши в спектакле «Звездопад».
- Игорь Ломанович, ОккервильТеатр. Роль Хосе в спектакле «Кармен».
Премия имени Марины Щуко «За женскую роль второго плана»:
- Лариса Григорова, Драматический театр. Роль Шарлотты в спектакле «Вишневый сад».
- Валентина Бурбо, Театр для детей и молодежи. Роль миссис Бейкер в спектакле «Эти свободные бабочки».
Премия имени Алексея Семёнова «За мужскую роль второго плана»:
- Сергей Закутин, Драматический театр. Роль Гремьо в спектакле «Укрощение строптивой».
- Виктор Харжавин, Театр для детей и молодежи. Роль Рамкопфа в спектакле «Тот самый Мюнхгаузен».
Премия имени Алексея Семёнова/Марины Щуко «За эпизодическую роль»:
- Максим Юлин, Драматический театр. Роль Беляева в спектакле «Заповедник».
- Яна Лихотина, Театр для детей и молодежи. Роль Белотеловой в спектакле «Страсти Бальзаминова».
Премия имени А. Бадаева «Роль в кукольном спектакле»
- Андрей Васильев, Театр кукол «Теремок». Роль Дон Кихота в спектакле «Дон Кихот».
- Наталья Васильева, Театр кукол «Теремок». Роль экономки в спектакле «Дон Кихот».
В состав жюри в этом году войдут:
- актрисы областного драматического театра: Оксана Киселёва и Светлана Романова,
- актрисы ТЮЗа: Алла Петрик и Наталья Исаева,
- артисты Театра кукол «Теремок»: Анна Насонова и Валентин Овсянников,
- артист «Своего театра» заслуженный артист России Всеволод Чубенко,
- профессиональные театроведы: кандидат филологических наук Светлана Патапенко и журналист Алексей Сальников.