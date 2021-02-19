Названы имена номинантов ежегодных театральных премий Щуко, Семёнова и Бадаева

Праздничные мероприятия в Международный день театра в Вологде в этом году пройдут в виртуальном формате.

Как сообщает cultinfo.ru, в рамках подведение итогов конкурса на соискание премий имени Марины Щуко, Алексея Семенова и Анания Бадаева «За лучшие роли года» в этом году пройдёт в рамках прямой трансляции из вологодского Дома актера 29 марта.

Актеры вологодских театров, номинированные на именные актерские премии в 2021 году:

Премия имени Марины Щуко «За женскую роль»:

Лариса Григорова. Драматический театр. Роль Сирены в спектакле «Сирена и Виктория».

Анна Терентьева. Театр для детей и молодежи. Роль Али в спектакле «Настоящее неопределенное время».

Премия имени Алексея Семёнова «За мужскую роль»:

Андрей Камендов. Театр для детей и молодежи. Роль Учителя в спектакле «Варшавский набат».

Максим Слепченков. Камерный драматический театр. Роль Дмитрия Карамазова в спектакле «Всечеловеки. Made in Russia».

Максим Юлин. Драматический театр. Роль Арбенина в спектакле «Маскарад».

Премия имени Марины Щуко «За женскую роль второго плана»:

Анна Карпунова. Камерный драматический театр. Роль Лизы Хохлаковой в спектакле «Всечеловеки. Made in Russia».

Ангелина Ноздрина. Драматический театр. Роль Ираиды Семеновны в спектакле «Баба Шанель».

Виктория Чудова. Театр для детей и молодежи. Роль Млады в спектакле «Варшавский набат».

Премия имени Алексея Семёнова «За мужскую роль второго плана»:

Александр Лобанцев. Театр для детей и молодежи. Роль Конрата Вольфа в спектакле «Варшавский набат».

Мурад Халимбеков. Драматический театр. Роль Князя Звездича в спектакле «Маскарад».

Премия имени Алексея Семёнова / Марины Щуко «За эпизодическую роль»:

Евгений Галанцев. Драматический театр. Роль Неизвестного в спектакле «Маскарад».

Алла Петрик. Театр для детей и молодежи. Роль Маргариты в спектакле «Варшавский набат».

Премия имени Анания Бадаева «За роль в кукольном спектакле» в этом году вручаться не будет: в связи с пандемией и введением ограничительных мер в репертуаре Вологодского театра кукол в 2020 году было мало премьер, и театр выставит своих номинантов в следующем, 2022 году, сразу за два прошедших года, сообщает cultinfo.

Приз зрительских симпатий будет вручен по результатам онлайн-голосования, которое пройдёт во время трансляции.

Напомним, что номинантов на эти премии по традиции выдвигают сами вологодские театры, а победителей выбирает жюри, в состав которого входят театроведы и актеры, которые ранее были победителями этого конкурса. Так, например, в жюри в этом году войдут: