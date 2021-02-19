Названы имена номинантов ежегодных театральных премий Щуко, Семёнова и Бадаева

Праздничные мероприятия в Международный день театра в Вологде в этом году пройдут в виртуальном формате.
Как сообщает cultinfo.ru, в рамках подведение итогов конкурса на соискание премий имени Марины Щуко, Алексея Семенова и Анания Бадаева «За лучшие роли года» в этом году пройдёт в рамках прямой трансляции из вологодского Дома актера 29 марта.
Актеры вологодских театров, номинированные на именные актерские премии в 2021 году:
Премия имени Марины Щуко «За женскую роль»:
- Лариса Григорова. Драматический театр. Роль Сирены в спектакле «Сирена и Виктория».
- Анна Терентьева. Театр для детей и молодежи. Роль Али в спектакле «Настоящее неопределенное время».
Премия имени Алексея Семёнова «За мужскую роль»:
- Андрей Камендов. Театр для детей и молодежи. Роль Учителя в спектакле «Варшавский набат».
- Максим Слепченков. Камерный драматический театр. Роль Дмитрия Карамазова в спектакле «Всечеловеки. Made in Russia».
- Максим Юлин. Драматический театр. Роль Арбенина в спектакле «Маскарад».
Премия имени Марины Щуко «За женскую роль второго плана»:
- Анна Карпунова. Камерный драматический театр. Роль Лизы Хохлаковой в спектакле «Всечеловеки. Made in Russia».
- Ангелина Ноздрина. Драматический театр. Роль Ираиды Семеновны в спектакле «Баба Шанель».
- Виктория Чудова. Театр для детей и молодежи. Роль Млады в спектакле «Варшавский набат».
Премия имени Алексея Семёнова «За мужскую роль второго плана»:
- Александр Лобанцев. Театр для детей и молодежи. Роль Конрата Вольфа в спектакле «Варшавский набат».
- Мурад Халимбеков. Драматический театр. Роль Князя Звездича в спектакле «Маскарад».
Премия имени Алексея Семёнова / Марины Щуко «За эпизодическую роль»:
- Евгений Галанцев. Драматический театр. Роль Неизвестного в спектакле «Маскарад».
- Алла Петрик. Театр для детей и молодежи. Роль Маргариты в спектакле «Варшавский набат».
Премия имени Анания Бадаева «За роль в кукольном спектакле» в этом году вручаться не будет: в связи с пандемией и введением ограничительных мер в репертуаре Вологодского театра кукол в 2020 году было мало премьер, и театр выставит своих номинантов в следующем, 2022 году, сразу за два прошедших года, сообщает cultinfo.
Приз зрительских симпатий будет вручен по результатам онлайн-голосования, которое пройдёт во время трансляции.
Напомним, что номинантов на эти премии по традиции выдвигают сами вологодские театры, а победителей выбирает жюри, в состав которого входят театроведы и актеры, которые ранее были победителями этого конкурса. Так, например, в жюри в этом году войдут:
- Николай Акулов, актер Вологодского драматического театра,
- Наталья Воробьева, актриса Вологодского драматического театра, заслуженная артистка России Наталья Воробьева,
- Лариса Кочнева, актриса Вологодского театра для детей и молодежи,
- Игорь Рудинский, актер Вологодского театра для детей и молодежи, заслуженный артист России,
- Владимир Даценко, актер Вологодского театра кукол «Теремок», заслуженный артист России,
- Елена Тадлова, актриса Вологодского театра кукол «Теремок», заслуженная артистка России,
- Ирина Джапакова, актриса Камерного драматического театра, заслуженная артистка России,
- Светлана Патапенко, театровед, кандидат филологических наук,
- Алексей Сальников, театровед, журналист.