В начале апреля в Вологодской области ожидают подтопление дорог и населенных пунктов

В Вологодской области ожидают подтопления населенных пунктов и дорог во время паводка. По прогнозам Росгидромета, водоемы на западе и в центре области начнут освобождаться ото льда уже с 5 апреля, на востоке — с 12 апреля.

Специалисты считают, что из-за высоких уровней воды в регионе возможно подтопление некоторых территорий. На это также повлияет большой запас снега в лесах.

С февраля в области проводятся противопаводковые работы, развернуто 68 гидрологических постов, на реках идут ледорезные работы. На Сухоне и малой Северной Двине леж взрывают.

Ранее NewsVo писал, стоит ли областной столице бояться паводка.