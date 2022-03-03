Музей «Семенково» под Вологдой заявил о проведении Масленицы

Праздничные гуляния в музее «Семенково» под Вологдой пройдут 6 марта. Об этом говорится на портале «Культура Вологодской области». Ранее, как сообщал NewsVo, было заявлено о том, что проведение массовых мероприятий в музее запретили.

«В связи с действующим Постановлением правительства Вологодской области от 16.03.2020 года № 229 „О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области“ по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий», — цитировали регламент сотрудники музея.

Однако 1 марта Олег Кувшинников выступил с обращением, где заявил о снятии значительного ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, об отмене QR-кодов при посещении общественных заведений.

При этом масочный режим остался действующим только для помещений закрытого типа. Вероятней всего, снятие ограничений позволило разрешить проведение массовых гуляний на территории музея «Семенково».

Как рассказали работники музея, масленичная программа будет называться «Хоть себя заложи, а Масленицу проводи!»

«В программе — сбор и шествие масленичного поезда, чествование и величание Масленицы, вязание масленок из сена, народные игры и забавы, катание с горки и на лошадях, аттракционы неслыханной дерзости, ряженые, экскурсии, мастер-классы, запуски ветряной мельницы, экскурсии на мельницу, выпекание Блина-великана, штурм снежной крепости, прощальный костер и многое другое», — рассказали в «Семенково».

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