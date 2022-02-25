Масленичная неделя пройдет с 28 февраля по 6 марта

25.02.2022 [Культура]

Масленичная неделя в этом году начинается в последний день зимы, 28 февраля, а завершится гуляниями в воскресенье, 6 марта.

Будут ли народные масленичные гуляния в этом году массовыми, пока точно не известно. Но ярмарка «Вологодская масленица» уже включена в план городских ярмарок в этом году. Пройдет она 6 марта на площади Революции. 

– В связи с действующим Постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области» запрещено проведение массовых мероприятий. Режим «Повышенная готовность» введен на территории Вологодской области до 28 февраля 2022 года, – сообщают сотрудники архитектурно-этнографического музея «Семенково» в анонсе Масленицы.

Коллаж музея «Семенково»

Архитектурно-этнографический музей «Семенково»

Если власти региона снимут этот запрет, либо введут какие-либо послабления, то 6 марта в музее «Семенково» состоится масштабная программа под открытым небом «Хоть себя заложи, а Масленицу проводи!»

В отсутствие карантина здесь обычно проводится широкая Масленица: шествие масленичного поезда, чествование масленицы, народные игры, валяние в снегах, катание с горки и на лошадях, кулачные бои, ряженые, мастер-классы, праздничный концерт, приготовление Блина-великана, аттракционы и ярмарка.

Если же режим будет сохранен, то музей предложит программы для организованных групп посетителей по предварительным заявкам.

В рамках этих программ посетители смогут кататься с горок, валяться в сугробах, выпекать ароматные блины и веселой гурьбой собирать отопки на масленичный костер.

Адрес: Вологодский район, деревня Семенково, телефон: +7 (8172) 21-01-90.

Центр народных ремесел «Резной палисад»

Интерактивная программа «Как на масляной неделе» проводится для организованных групп от 10 человек в центре ремесел с 28 февраля по 4 марта.

Участников ждут: мастер-класс по созданию муки, традиционные забавы с играми в компании радушных хозяюшек, а также создание практичного и интересного масленичного сувенира.

Адрес: Вологда, Засодимского, 5, телефоны: 8(8172) 72-04-85, 72-06-58, 8-953-521-29-68.

Усадьба Брянчаниновых

Программа «Проводы зимы. Масленица» (0+) – масленичные забавы и игры на улице

  • 5 марта – 13:00 и 15:00. Творческая мастерская: 14:00
  • 6 марта – 12:00, 13:00, 14:00, 15:30. В усадебном доме в этот день вас ждет творческая мастерская по изготовлению символа Масленицы, фоторетросалон с костюмами эпохи X19-го века и фотозоны.

Адрес: Грязовецкий район, д. Покровское (28 км от Вологды по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 поворот направо и 7 км до усадьбы).

Усадьба Эндоуровых

Широкую масленицу здесь планируют отмечать: 3 марта в 14:00; 4 марта в 10:00 и 14:00; 5 марта 10:00 и 14:00.

В программе: экскурсия в усадьбу, народные игры и хороводы, ледяные горки, сожжение чучела масленицы, мастер-класс по силуэтной графике, а также обед и русской печи, чай с травами и блины.

Адрес: Шекснинский район, деревня Братково, ул. Центральная, 12. Предварительная запись по телефону: 8 953-503-22-22.

Историко-этнографический комплекс «Сугорье»

С 1 по 6 марта здесь будут отмечать «Масленицу-Комоедицу». В программе: встреча группы экскурсоводом в древнерусском костюме, рассказ о Сугорье; древнерусские традиции праздника Комоедицы в «Княжеской гриднице» - парадной палате для пиров и военных советов в виде красочного костюмированного представления; живая средневековая музыка в «Доме викингов», фотосессия с оружием и в костюмах викингов; штурм снежной крепости; народные игры и забавы: «лодейня», «шапочки», «всадники», «стенка на стенку», сражения на мягком оружии, перетягивание каната и др; обрядовый хоровод вокруг масленичного костра; забрасывание снежками снежной бабы;  угощение масленичными блинами и пирогами.

В субботу и воскресенье – 5 и 6 марта – в программу добавляется сожжение чучела. 

Адрес: Кирилловский район, с. Горицы. Заказ экскурсии по телефону: 89212509205.

Центр традиционной народной культуры в Сизьме

6 марта с 11:00 здесь планируются детские игры и забавы, театр Петрушки, Сиземский раёк, мастер-классы, мужские игры и конкурсы, качели, катание с горки, угощение щами, пивом и блинами. Сжигание чучела Масленицы.

Адрес: Шекснинский район, Сизьма, ул. Ветеранов, 10, телефон для связи: +7 (921) 133-00-78

Стоимость программ, возрастные ограничения и обязательные санитарные условия предварительно уточняйте у организаторов по указанным телефонам.
 

Тэги: масленица, гуляния

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