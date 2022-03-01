Широкой Масленицы в Семенково в этом году не будет, но ее планируют отмечать в других местах

01.03.2022 [Культура]

Праздник широкой Масленицы в этом году в музее «Семёнково» под Вологдой не состоится.

– В связи с действующим Постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области» по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, – цитируют регламент сотрудники музея.

Однако 6 марта музей «Семёнково» будет открыт для посетителей. Здесь пройдут мастер-классы по валянию валенок и выпечке пряников, также пройдут экскурсии с театрализацией.
Тем не менее 5 и 6 марта масленичные мероприятия пройдут во многих учреждениях культуры Вологодской области. Программу мероприятий NewsVo публиковал ранее, вы можете ознакомиться с ней по ссылке

Так, например, 6 марта с 10:00 до 16:00 в Вологде на Кремлевской площади пройдет ярмарка, где горожане смогут приобрести изделия мастеров народно-художественных промыслов, сувениры, сухофрукты, сладости, мед, садовые инструменты, косметику ручной работы, текстиль. Также будет организована торговля блинами и выпечкой. 

Тэги: масленица, Семенково, Музей Семенково, коронавирус

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