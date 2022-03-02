Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо

02.03.2022 [Общество]

Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо.

– Сложно молчать в текущей ситуации, потому что происходящее – большая трагедия для всех, в том числе для нашей компании. Такое сложно было даже вообразить, – пишут братья на своих страницах в Фейсбуке. – В Playrix работают более 4000 человек в десятках стран. Из них значительную долю составляют россияне и украинцы. 

В открытом письме братья выражают благодарность своей команде за то, что она не поддается эмоциями и старается держаться вместе. Специально для безопасности сотрудников компания открыла горячие и круглосуточные линии поддержки.

– Сегодня мы также приняли решение выплатить каждому дополнительную зарплату – это минимум, который можем сделать прямо сейчас, чтобы как-то помочь продержаться в этом кризисе, – пишут Игорь и Дмитрий.

Они подчеркивают, что внимательно следят за волатильностью национальных валют, рисками сбоев в банковских системах и запросами сотрудников на релокацию.

– Для всего происходящего нет более подходящего слова, чем трагедия. Насилие никогда не может быть решением проблемы. Это грустно и невероятно тяжело, – говорится в открытом письме.

Также вологодские предприниматели-миллиардеры просят вернуться к миру.

Напомним, Игорь и Дмитрий Бухманы родились и выросли в Вологде. Здесь же они создали компанию Playrix, а затем были вынуждены были эмигрировать из России. Последние несколько лет эта компания занимает ведущие места в мировых рейтингах создателей компьютерных игр. 

Тэги: военная спецоперация, Бухманы, Playrix

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