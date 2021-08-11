Компания вологодских братьев-миллиардеров Playrix заняла второе место в мировом рейтинге издателей мобильных игр

11.08.2021 [Общество]

Компания Playrix братьев Бухманов заняла второе место в мировом рейтинге издателей мобильных игр по расходам игроков в первом полугодии 2021 года, сообщает издание «Секрет фирмы» со ссылкой на отчёт аналитической компании App Annie.

На первом месте – китайская компания Tencent, которой принадлежит популярная игра PUBG MOBILE. Рейтинг учитывает доходы разработчиков от платных загрузок и покупок игроков внутри приложений, при этом доходы издателей не раскрываются.

Ранее NewsVo рассказывал, что по итогам 2020 года компания Playrix переместилась с 7-го на 3-е место в мировом рейтинге издателей мобильных игр по объемам годовой выручки

Напомним, Бухманы родились и выросли в Вологде. Здесь же они в 2004 году создали студию Playrix, однако были вынуждены перенести свой бизнес за рубеж. 

В этом году братья Бухманы вошли в список богатейших людей Великобритании.
 

Тэги: бизнес, Playrix

ТОП НЕДЕЛИ

Три человека, в том числе годовалый ребёнок, погибли в ДТП в Вытегорском районе
Массовое отключение воды в Вологде перенесут на 20 августа
«Реконструкция с захватом»: жители Дальней, 32 в Вологде пытаются остановить работы на пристройке их дома
СМИ сообщили об убийстве вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней
Жириновский призвал отобрать у миллиардера Мордашова «Северсталь»
Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона
«Обескуражены этими оценками»: эксперты считают, что российскую гимнастку Аверину на олимпиаде засудили
Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей за превышение нормы звонков должнику из Вологды
Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон

Похожие новости

Вологодский областной суд допросит всех кредиторов бизнесмена, у которого пытаются забрать базу отдыха стоимостью 28 млн рублей

Максим Тюкин и другой предприниматель, у которого подобным образом хотят изъять квартиру, предоставили суду пачку документов и расписки, которые доказывают факты займа денег на покупку крупной недвижимости

3597
0

Произведенные в Череповце вездеходы будут использоваться спасателями в Альпах

Они доставят спасателей в самые труднодоступные районы

1804
0

Суд обязал бабаевских чиновников создать муниципальную программу по развитию малого и среднего бизнеса

Бездействие чиновников по данному вопросу признано незаконным

976
0

Вологодский губернатор озвучил новые меры поддержки бизнеса в регионе

Инициативы прозвучали в ходе пленарного заседания бизнес-форума Вологодской области 

1371
0

Окружной суд Северо-Запада отказал прокуратуре в иске о сносе гипермаркета «Идеи для дома» в Вологде

Решение было вынесено 11 мая

3825
0

Череповчанин Олег Коневин продает дачу, чтобы рассчитаться с долгами и завершить ремонт ФОКа

Он выставил на продажу дом с участком в деревне Колоколец Устюженского района на реке Мологе

 

1542
0

Удар в спину: как коронакризис превратил мебель в непозволительную роскошь

Мелкие производители мебели и фасадов в Вологодской области с трудом переживают кризис

3428
0

В Вологде бизнесмена обвиняют в причинении бюджету имущественного ущерба в 4 млн рублей

Он получил в «Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства» займ, но потратил его не на пополнение оборотных средств, как обещал, а на покупку недвижимости

3724
0

Вологодским предпринимателям, которые не представят данные в рамках экономической переписи, грозят штрафы

При первичном совершении нарушения — в размере от 10 000 до 20 000 рублей на должностное лицо, от 20 000 до 70 000 рублей на юридическое лицо

1748
0

Житель Череповца Олег Коневин восстанавливает ФОК, который выкупил у властей

Мужчина мечтает, что там будет открыта спортивная школа для всех желающих

8433
0

Вологодский предприниматель Борис Подольный встретился с Путиным

Подольный присутствовал на встрече президента с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»

3863
0

Суд отправил череповецкого бизнесмена Гарлема Зарганяна под домашний арест

Подозреваемый в хулиганстве с применением оружия, самоуправстве, приготовлении к преступлению Зарганян освобожден в зале суда

2084
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские футболисты получили лицензию на использование товарного знака «Динамо»
Компания вологодских братьев-миллиардеров Playrix заняла второе место в мировом рейтинге издателей мобильных игр
Алексею Навальному предъявили обвинение в создании НКО, посягающей на права граждан
Мэр Вологды сравнил улицы города с ванной и объяснил, почему они превратились в реки
227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы смогут россияне в возрасте 14-22 лет
 
11.08.2021 [Общество]

Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон

2285
0
11.08.2021 [БлогоVO]

Вологду затопило

330
0
10.08.2021 [Обзор Прессы]

ДЕНЕЖНЫЙ ГРАДостроительный совет

491
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика