Компания вологодских братьев-миллиардеров Playrix заняла второе место в мировом рейтинге издателей мобильных игр

Компания Playrix братьев Бухманов заняла второе место в мировом рейтинге издателей мобильных игр по расходам игроков в первом полугодии 2021 года, сообщает издание «Секрет фирмы» со ссылкой на отчёт аналитической компании App Annie.

На первом месте – китайская компания Tencent, которой принадлежит популярная игра PUBG MOBILE. Рейтинг учитывает доходы разработчиков от платных загрузок и покупок игроков внутри приложений, при этом доходы издателей не раскрываются.

Ранее NewsVo рассказывал, что по итогам 2020 года компания Playrix переместилась с 7-го на 3-е место в мировом рейтинге издателей мобильных игр по объемам годовой выручки

Напомним, Бухманы родились и выросли в Вологде. Здесь же они в 2004 году создали студию Playrix, однако были вынуждены перенести свой бизнес за рубеж.

В этом году братья Бухманы вошли в список богатейших людей Великобритании.

