Компания Playrix поднялась на третье место в мировом рейтинге издателей мобильных игр

03.02.2021 [Экономика]

Компания Playrix, принадлежащая вологжанам Игорю и Дмитрию Бухманам, по итогам 2020 года переместилась с 7-го на 3-е место в мировом рейтинге издателей мобильных игр по объемам годовой выручки в рейтинге аналитической компании App Annie.

Первые два места в этом рейтинге вот уже четыре года удерживают китайские компании Tencent и NetEase. 

Уровень доходов издателей игр аналитическая компания не раскрывает.

Но РБК сообщает, что за девять месяцев 2020 года консолидированная выручка Tencent, которой принадлежат, в частности, сервис WeChat, собственные платежные системы, торговые площадки и т.д., достигла $49,8 млрд, NetEase, которая не только разрабатывает игры, но и управляет поисковиком и почтовым сервисом, — $7,7 млрд. У компании Activision Blizzard, которая находится на 4-м месте рейтинга, на одну строчку ниже Playrix, доходы за январь—сентябрь 2020-го достигли $5,67 млрд. Данные за весь прошлый год пока не опубликованы. Playrix не раскрывает свои финансовые показатели.

Ранее NewsVo рассказывал, почему Бухманы решили перенести свой бизнес из Вологодской области в Ирландию. Несмотря на переезд основатели компании Playrix в прошлом году выделили 100 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом в России, из которых 25 миллионов направлены именно в Вологодскую область.

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