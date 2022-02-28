В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

Власти Вологодской области объявили о снятии ряда ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 28 февраля, объявил губернатор Олег Кувшинников по время заседания правительства области.

Глава региона объяснил этом тем, что пятая волна коронавируса, вызванная штаммом омикрон, хотя по количеству заболевших превосходит предыдущие волны, однако по тяжести заболевания она значительно легче. Если ранее в тяжелом состоянии болезнь переносил каждый пятый заболевший, то сейчас лишь каждый десятый.

С 1 марта в Вологодской области возобновляются конгрессные мероприятия, деятельность которых была приостановлена. Правда, проводится они все равно будут с рядом ограничений. Его участники должны иметь QR-коды, а заполняемость залов остается на уровне 50%.

Кроме того, сняты ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время. Также снимаются рекомендации по самоизоляции для граждан старше 65 лет. Одновременно с этим с 5 марта прекращается особый режим работы учреждений соцобслуживания, где содержатся инвалиды и пожилые.

Правда, действия режима повышенной готовности, по словам Олега Кувшинникова, продляются до конца марта. При этом губернатор не исключил, что до этого времени могут быть сняты еще ряд ограничений.