Из-за роста заболевших COVID-19 в Вологодской области кафе и ресторанам запретили работать по ночам

Из-за роста количества заболевших коронавирусом в Вологодской области в регионе вводятся ряд новых ограничительных мер. Об этом председатель правительства региона Антон Кольцов заявил в ходе оперштаба по коронавирусу.

- С 16 июня 2021 года врегионе вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. Приостановить работу с 0.00 до 6.00 кафе, ресторанов, ночных клубов, боулингов караоке. Приостановить работу детских игровых комнат и фудкортов в ТЦ и аналогичных организациях, - объявил Кольцов.

Кроме того, кинозалам, театрам, спорткомплексам (в закрытых помещениях) вновь разрешили заполнять залы только на 50%.

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