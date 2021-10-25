Вологодский губернатор подтвердил режим самоизоляции для непривитых вологжан 60+

По рекомендациям президента в Вологодской области с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями. Об этом сегодня заявил губернатор Олег Кувшинников на заседании оперативного штаба. Кроме того, для непривитых граждан в возрасте старше 60 лет вводится режим самоизоляции сроком на 4 недели. Для всех увеселительных заведений и предприятий вводится запрет на посещение с 23.00 до 6 часов утра.

«Также в соответствии с решением штаба вводится система QR-кодов или других справок для посещения кафе, ресторанов, физкультурных и т.д. Все ограничительные меры введены в соответствии с указом президента и будут действовать до тех пор, пока не будет вакцинировано не менее 80 процентов населения», - пояснил Олег Кувшинников.