Глава Следственного комитета поручил расследовать факты пыток российских военных на Украине

28.02.2022 [Общество]

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать все факты пыток пленных российских военных на Украине.

«Совершение подобных действий является серьёзным нарушением норм международного права о гуманном обращении с военнопленными, в частности положений Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными», - говорится в сообщение СК.

Накануне Минобороны РФ признало, что в ходе военной операции на Украине есть погибшие и пленные, но их число не уточняется. Украинское Минобороны заявляло, что в плену находится более 200 российских солдат.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц», - также говорится в сообщении.

24 февраля Владимир Путин объявил о военной операции по «демилитаризации» Украины.

Тэги: пытки, военная спецоперация, Украина

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