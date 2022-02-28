Глава Следственного комитета поручил расследовать факты пыток российских военных на Украине

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать все факты пыток пленных российских военных на Украине.

«Совершение подобных действий является серьёзным нарушением норм международного права о гуманном обращении с военнопленными, в частности положений Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными», - говорится в сообщение СК.

Накануне Минобороны РФ признало, что в ходе военной операции на Украине есть погибшие и пленные, но их число не уточняется. Украинское Минобороны заявляло, что в плену находится более 200 российских солдат.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц», - также говорится в сообщении.

24 февраля Владимир Путин объявил о военной операции по «демилитаризации» Украины.