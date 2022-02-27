Вологодская «Чеваката» одержала вторую победу над «Спартаком» из Санкт-Петербурга

27.02.2022 [Спорт]

Как сообщал NewsVo, первый матч вологжанки выиграли с перевесом всего в 2 очка — 62:60.

Накануне прошел повторный матч между командами. «Чеваката» забрала себе все четыре четверти, одержав победу уже с более внушительной разницей в счёте — 83:62. 21 очко на свой счёт записала Елена Михайлова, ещё 13 очков у Алины Заболоцкой.

«Вологда-Чеваката» занимает сейчас третью строчку в турнирной таблице Суперлиги 1, одержав 21 победу в 32 матчах. 1 и 2 марта «пчелы» примут новочеркасский «Платом», это будут перенесенные матчи, которые должны были пройти ещё в середине февраля.

Тэги: баскетбол, Чеваката, чемпионат

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