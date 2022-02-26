Вологодская «Чеваката» с новым главным тренером с трудом одолела аутсайдера турнирной таблицы

26.02.2022 [Спорт]

Вологодская «Чаваката» накануне провела игру после длительного перерыва в рамках чемпионата Суперлиги 1. Команда встречалась с питерским «Спартаком». Для вологжанок этот матч был показательным, поскольку у команды появился новый главный тренер — Виктор Данилов.

Как сообщал NewsVo, предыдущий главный тренер Младен Манойлович покинул команду в декабре прошлого года, объяснив свою отставку «потерей контакта со спортсменками». Как рассказал Манойлович, который до «Чевакаты» работал в основном с мужскими баскетбольными командами, у него пропал контакт со спортсменками, поскольку работа с женским клубом предполагает не только тренерскую работу, но и работу психолога.

С середины декабря прошлого года обязанности главного тренера исполнял Евгений Соловьев, который также вошел в тренерский штаб «Чевакаты» в начале сезона 2020–2021 годов.

В начале февраля из-за болезни спортсменок матчи регулярного чемпионата были перенесены на более позднее время.

18 и 19 февраля «Чеваката», занимающая в этом сезоне лидирующие позиции в чемпионате Суперлиги 1, уступила в двух матчах команде «МБА-2», которая находится на шестой строчке в турнирной таблице.

После этого руководство команды заявило о новом главном тренере Викторе Данилове, который в двух предыдущих сезонах работал в тренерском штабе «Чёрных медведей-Политех» из Санкт-Петербурга — команды, не попавшей в Суперлигу-1.

Накануне «Чеваката» с новым главным тренером провела игру со «Спартаком» из Санкт-Петербурга, который сейчас занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Хотя встреча завершилась победой вологжанок, болельщики «пчел» были зачарованы игрой, поскольку перевес в счете составил всего 2 очка — 62:60.  

«Не увидел игры „Чевакаты“. Нет команды. „Спартаку“ немного не хватило до победы. В турнирной таблице где „Спартак“, а где „Чеваката“? Не могу назвать эту игру победной. Что происходит с командой?», — пишут в комментариях болельщики.

Очередная игра вологжанок со «Спартаком» пройдет сегодня на домашнем паркете «Чевакаты».

 

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката», главный тренер

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