Главный тренер «Вологды-Чеваката» Младен Манойлович покидает команду

14.12.2021 [Спорт]

Главный тренер баскетбольного клуба «Чеваката» Младен Манойлович покидает пост. О своем решении он сообщил руководству клуба.

Главным тренером «Чевакаты» Младен Манойлович был с начала сезона 2020–2021 годов, под его руководством «пчелы» вышли в плей-офф чемпионата России Суперлиги-1 и дошли до четвертьфинала. В текущем сезоне с 13-ю победами в 18 матчах команда идет на первом месте турнирной таблицы.

Как заявил сам Младен Манойлович, который до «Чевакаты» работал в основном с мужскими баскетбольными командами, у него пропал контакт со спортсменками, поскольку работа с женским клубом предполагает не только тренерскую работу, но и работу психолога.

«Такое решение принял, потому что последние два месяца между нами был потерян контакт. Тут нет „хороших“ и „плохих“, мы просто не подходим друг другу. Тренировки и особенно игры последнее время проходили без моего контроля. Я попробовал это исправить, но ничего не вышло. Поэтому посчитал, что будет честно уйти с этой должности и дать другому тренеру шанс справиться с этими проблемами, которые для меня оказались непреодолимы.
Я очень требовательный и, думаю, девчонок это немного вымотало, где-то запутались в моих требованиях и не смогли правильно среагировать на них. Но раз так, то думаю, что принял правильное решение. Время покажет, но я уверен, что они ничего не потеряют и покажут хороший результат. И я им сказал сегодня: в вашем успехе будет мой маленький вклад», — пояснил Манойлович в интервью телеканалу «Русский север».

«Младен покидает команду, но мы расстаемся в хороших отношениях, никакой недосказанности или недопонимания нет. С ним было очень приятно работать эти полтора сезона, это большой профессионал, который любит и хорошо знает баскетбол, всегда стремится к самым высоким результатам. Желаем Младену успехов и всегда будем рады встрече», — прокомментировала уход главного тренера генеральный менеджер клуба Ирина Соколовская.

По нашим данным, Младен Манойлович на период новогодних праздников отправится на родину, в Сербию, а потом будет рассматривать варианты работы в России, но, скорей всего, уже с мужскими клубами.

Обязанности главного тренера будет исполнять Евгений Соловьев, который также вошел в тренерский штаб «Чевакаты» в начале сезона 2020–2021 годов. Однако, как заявили в руководстве клуба, не исключено, что на должность главного тренера будут рассматривать и другие кандидатуры.

Тэги: Чеваката

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