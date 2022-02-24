Депутат Госдумы от Вологодской области Сергей Каргинов рассказал, почему проголосовал за признание независимости ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы от Вологодской области Сергей Каргинов рассказал NewsVo, что санкции ЕС, введенные против депутатов, поддержавших этот проект о признании независимости ДНР и ЛНР, на нем никак не отразятся.

– Никак не отразятся. Потому что я работаю на территории России, в Европу не выезжал несколько лет. Просто некогда физически. Соответственно, ничего не потерял, страшного ничего в этом не вижу, – говорит про санкции Сергей Каргинов.

На вопрос, почему он проголосовал «за» признание независимости ДНР и ЛНР, депутат ответил:

– Ну, это удар же по России! Вы поймите, когда наращивают военный кулак около любой страны, значит, в перспективе ее будут принуждать к определенным действиям. Наша финансовая система до сих пор зависима от определенного притока финансовых средств из-за рубежа. Поэтому у нас нет полностью подтвержденного суверенитета в этой сфере, именно в экономической. Но благодаря тому, что, хотя бы удалось не разрушить, а восстановить армию, флот и мощь в этом плане, с нами начинают более-менее считаться. Везде идет экономическая борьба, особенно на рынках энергоресурсов, поэтому в этом плане давление на Россию могло быть оказано при военном конфликте, который развязал Киев. И при организации американских баз на территории Украины. Вы понимаете, что очень тяжело в этом плане было бы двигаться дальше. Поэтому решение принимать нужно было. И надо консолидировать русский мир. Вы же видите, Эстония, Латвия, страны Прибалтики, не только разместили контингент, но принято фактически решение о размещение военных баз американцев на территории этих стран.

На замечание, что начало Россией военной операции, вероятно, также негативно скажется на благосостоянии россиян, Сергей Каргинов ответил:

– Они скажутся сейчас, но в перспективе это принесет только плюсы. И в геополитическом, и во внутриполитическом плане. Если бы мы уступили, да, мы сегодня бы выиграли. Нам бы дали запустить и газопровод, и еще какие-то системы, но позже из нас бы все эти деньги вытащили. Вы понимаете, нельзя с шулером играть в карты. Просто садиться, а если еще играть по его правилам, то тогда вы останетесь без штанов вообще. Ведь Америка работает не на короткую перспективу, она работает в длинную. Там планы разрушения России расписаны на много-много десятилетий, а не просто сегодняшний день. Конечно же, всей информации, которая есть у президента, которая есть у высшего руководства страны, у нас нет. Но надо понимать – еще раз – что так просто на территорию других стран армейские подразделения не приходят. Американцы не только инструкторов держали на территории Украины, но там был и спецназ их уже.

Ранее NewsVo рассказывал, что депутаты Госдумы от Вологодской области: Валентина Артамонова, Алексей Канаев и Сергей Каргинов проголосовали «ЗА» признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Информация об этом опубликована на сайте Госдумы. Соответственно, все три депутата, очевидно, попали под санкции ЕС, которые на момент публикации этого материала, касались в основном только запрета на въезд в страны Евросоюза.

Скриншоты с сайта Госдумы

В ночь на 24 февраля российский президент объявил о начале военной операции в Донбассе.