Депутат Госдумы от Вологодской области Сергей Каргинов рассказал, почему проголосовал за признание независимости ДНР и ЛНР

24.02.2022 [Политика]

Депутат Госдумы от Вологодской области Сергей Каргинов рассказал NewsVo, что санкции ЕС, введенные против депутатов, поддержавших этот проект о признании независимости ДНР и ЛНР, на нем никак не отразятся. 

– Никак не отразятся. Потому что я работаю на территории России, в Европу не выезжал несколько лет. Просто некогда физически. Соответственно, ничего не потерял, страшного ничего в этом не вижу, – говорит про санкции Сергей Каргинов.

На вопрос, почему он проголосовал «за» признание независимости ДНР и ЛНР, депутат ответил:

– Ну, это удар же по России! Вы поймите, когда наращивают военный кулак около любой страны, значит, в перспективе ее будут принуждать к определенным действиям. Наша финансовая система до сих пор зависима от определенного притока финансовых средств из-за рубежа. Поэтому у нас нет полностью подтвержденного суверенитета в этой сфере, именно в экономической. Но благодаря тому, что, хотя бы удалось не разрушить, а восстановить армию, флот и мощь в этом плане, с нами начинают более-менее считаться. Везде идет экономическая борьба, особенно на рынках энергоресурсов, поэтому в этом плане давление на Россию могло быть оказано при военном конфликте, который развязал Киев. И при организации американских баз на территории Украины. Вы понимаете, что очень тяжело в этом плане было бы двигаться дальше. Поэтому решение принимать нужно было. И надо консолидировать русский мир. Вы же видите, Эстония, Латвия, страны Прибалтики, не только разместили контингент, но принято фактически решение о размещение военных баз американцев на территории этих стран. 

На замечание, что начало Россией военной операции, вероятно, также негативно скажется на благосостоянии россиян, Сергей Каргинов ответил:

– Они скажутся сейчас, но в перспективе это принесет только плюсы. И в геополитическом, и во внутриполитическом плане. Если бы мы уступили, да, мы сегодня бы выиграли. Нам бы дали запустить и газопровод, и еще какие-то системы, но позже из нас бы все эти деньги вытащили. 

Вы понимаете, нельзя с шулером играть в карты. Просто садиться, а если еще играть по его правилам, то тогда вы останетесь без штанов вообще. Ведь Америка работает не на короткую перспективу, она работает в длинную. Там планы разрушения России расписаны на много-много десятилетий, а не просто сегодняшний день. 

Конечно же, всей информации, которая есть у президента, которая есть у высшего руководства страны, у нас нет. Но надо понимать – еще раз – что так просто на территорию других стран армейские подразделения не приходят. Американцы не только инструкторов держали на территории Украины, но там был и спецназ их уже. 

Ранее NewsVo рассказывал, что депутаты Госдумы от Вологодской области: Валентина Артамонова, Алексей Канаев и Сергей Каргинов проголосовали «ЗА» признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Информация об этом опубликована на сайте Госдумы. Соответственно, все три депутата, очевидно, попали под санкции ЕС, которые на момент публикации этого материала, касались в основном только запрета на въезд в страны Евросоюза.

Скриншоты с сайта Госдумы

В ночь на 24 февраля российский президент объявил о начале военной операции в Донбассе.

Тэги: война, Донбасс, депутат, Каргинов, госдума

ТОП НЕДЕЛИ

Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка
Вологодские зоозащитники – о приюте «ЗооСфера»: «Из-за забора удалось заснять гору трупов животных»
В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов
16-летний подросток пропал в Шекснинском районе Вологодской области
В Череповецком районе 49-летняя водитель Лада Х-Рей погибла под колесами грузового Вольво
Суд подтвердил право жителей многоквартирного дома продавать вторсырье, а за ТКО платить по факту
Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника
Смертность в Вологде в 2021 году стала рекордной со времен войны
В Грязовецком районе закрываются магазины
В Вологодской области создан штаб по приему беженцев с территорий непризнанных республик

Похожие новости

Путин признал ДНР и ЛНР независимыми республиками

«Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — сказал Путин

1894
0

Вологжане могут посмотреть фильмы о блокаде Ленинграда и пообщаться с блокадниками

Сегодня, 8 сентября, в память об одной из самых трагичных страниц истории Великой Отечественной войны – начале блокады Ленинграда, вологжан приглашают на онлайн – просмотр фильмов о блокаде

1787
0

Мэрия Череповца приняла постановление о захоронении трупов в военное время

Специальные места определены на кладбище №5

16160
0

«Стену Памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны установили в Череповце

Монумент выглядит как развевающееся над рейхстагом знамя Победы, при этом само его полотно состоит из трех тысяч портретов

4950
0

В музее детства в Вологде школьникам расскажут о Великой Отечественной войне

В зале сменных экспозиций представлены предметы, найденные поисковиками на полях сражений, а также уникальные экспонаты времён войны, сохранившиеся в частных коллекциях вологжан

805
0

Выставка, посвященная детям войны, откроется в музее подводной лодки в Вытегре

Она будет работать с 4 октября по 30 января

1380
0

«Партизанская деревня» появилась в музее парка Победы в Череповце

Посетителям предлагают спрятаться в еловом шалаше

2845
0

Вологодский военкомат оцифровывает документы участников Великой Отечественной войны

Уже оцифровано более 322 тысяч учетных карточек солдат и сержантов, а также личных дел офицеров, призванных на службу с 1941 по 1945 года

2137
2

В Вологодской области ищут родственников фронтового кинооператора Николая Лыткина

В 2020 году в Подмосковье планируют открыть памятник фронтовым кинооператорам, участникам Великой Отечественной войны 

1729
0

В областной библиотеке вологжанам помогут найти информацию о пропавших на войне родных

13 июня на Марии Ульяновой, 1 пройдет социальная акция помощи вологжанам по розыску родных, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны

1152
0

Эшелон «Сирийский перелом» в Вологде: патриотизм или страшное свидетельство войны?

Мнения жителей по поводу демонстрации детям военной техники, разделились. Одни считают, что это патриотично, другие полагают, что ничего патриотичного в знакомстве детей с войной и автомобилями смертников нет.

3826
2

Камерный театр Вологды поставит рок-оперу по повести Василя Быкова «Альпийская баллада»

Премьера запланирована на апрель 2019 года

2354
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области за сутки заболели коронавирусом 1848 человек
Пьяный житель Шексны угнал «Опель Астра» из автосервиса
Депутат Госдумы от Вологодской области Сергей Каргинов рассказал, почему проголосовал за признание независимости ДНР и ЛНР
Череповецкий «Алмаз» два раза победил «Сахалинские Акулы» в регулярном чемпионате МХЛ
Вологодские депутаты Госдумы проголосовали за признание ДНР и ЛНР
Мосбиржа остановила торги
Вологжанин получил ожоги во время пожара в гаражном боксе в микрорайоне Бывалово Вологды
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

2984
0
24.02.2022 [БлогоVO]

Началась война с Украиной. К чему приводит «защита русского мира»

460
0
22.02.2022 [Обзор Прессы]

«Никому ничего не отдадим»: Зеленский о признании независимости ДНР и ЛНР

733
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика