Вологодские депутаты Госдумы проголосовали за признание ДНР и ЛНР

24.02.2022 [Политика]

Депутаты от Вологодской области Валентина Артамонова, Алексей Канаев и Сергей Каргинов проголосовали «ЗА» признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Информация об этом опубликована на сайте Госдумы. Соответственно, все три депутата, очевидно, попали под санкции ЕС.

Как пишет РБК, санкции затронут 351 депутата Госдумы, которые голосовали в поддержку обращения с просьбой признать республики. Кроме того, под санкции попали 27 физлиц и организаций, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». К ним в ЕС отнесли тех, кто принимает решения, в том числе членов правительства, а также банки и олигархов, поддерживающих «финансово или материально» российские операции в ДНР и ЛНР или получающих выгоду от них.

Комментарии депутатов о введенных против них санкций NewsVo надеется получить в ближайшее время.

Тэги: санкции, депутаты, госдума

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