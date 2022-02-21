Студенческий билет Александра Башлачева – новый экспонат в череповецком музее рок-музыканта

21.02.2022 [Культура]

Новые экспонаты передал в музей рок-музыканта Александра Башлачева директор клуба и музея «Камчатка» Сергей Фирсов. В день памяти Башлачева – 17 февраля – он передал в музей фотографию поэта, которая стояла на его могиле до установки памятника, и студенческий билет поэта со времен учебы на факультете журналистики в Уральском госуниверситете.

– Студенческий билет Александра появился на «Камчатке» случайно: его кто-то принес и отдал. Даже Сергей Фирсов не знает, кто это был. Билет займет свое место в витрине, посвященной началу творческой деятельности Александра. Это бесценный дар, — рассказал порталу Cherinfo.ru сотрудник Череповецкого музейного объединения Евгений Есельсон.

Студенческий билет Александра Башлачева. Фото: cherinfo.ru

Ранее NewsVo рассказывал, что в Череповце работают два музея Александра Башлачева – виртуальный и реальный. Реальный музей находится по адресу: Череповец, Советский проспект, 35а, а виртуальный по ссылке.

Александр Башлачев — советский поэт, рок-бард, автор и исполнитель песен, родился в Череповце 27 мая 1960 года. Его песня «Время колокольчиков» – один из символов русской рок-поэзии. Поэта не стало 17 февраля 1988, он был похоронен в Ленинграде. В 2009 году в Череповце открыли экспозицию, посвященную жизни и творчеству Башлачева, в 2020 году эта экспозиция переехала в центр города в здание филармонии. С 2015 года в городе металлургов также проводится рок-фестиваль памяти Башлачева «Время колокольчиков».
 

Тэги: Башлачев, музей, экспонаты

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