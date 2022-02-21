Кусок льда упал с крыши в коляску с маленьким ребенком в Череповце

21.02.2022 [Происшествия]

Кусок льда упал с крыши в коляску с маленьким ребенком. Это произошло в конце минувшей недели в Череповце у дома №104 по улице Ленина.

– К счастью, обошлось без последствий. Череповчанка Анна Кадулина поделилась фотографиями ледышки в соцсетях, – сообщает газета «Речь».

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году в Вологодской области уже были зафиксированы случаи падения снега и льда с крыш на людей.

Синоптики сообщают о небывало высоких для февраля температурах в регионе. А так как осадков этой зимой выпало много, то на крышах скопилось большое количества снега и льда.

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам в регионах найти виновных в некачественной уборке снега с крыш, из-за которых пострадали люди.
 

Тэги: падение снега, снег, глыбы, сосульки, оттепель, ЖКХ, управляющие компании, коммунальщики, ребенок, дети

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