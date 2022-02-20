Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника. Пока им удалось найти только рюкзак подростка.

Напомним, 18 февраля ученик 11 класса Усть-Угольской школы Руслан Волошин ушел из утром дома в школу в райцентре Шексна Вологодской области и не вернулся.

Утром 19 февраля ОМВД России по Шекснинскому району сообщило о том, что устанавливается местонахождение подростка. Ближе к вечеру это сообщение дополнилось фразой «Обновление информации: поиск несовершеннолетнего завершен».

Однако волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты – не один» заявили NewsVo, что раз мальчик не был найден, то информация о продолжении поисков действительна.

Полицейские, просматривая камеры видеонаблюдения, обнаружили, что мальчик следовал по пути к федеральной трассе.

– Затем камеры зафиксировали на мосту через Шексну человека, сходного по приметам, с указанными в ориентировке. После этого на камерах виден прыжок с моста и само погружение в воду, – сообщает шекснинская газета «Звезда».

По информации журналистов, в розыскных мероприятиях приняли участие спасатели МЧС.