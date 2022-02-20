Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника

20.02.2022 [Происшествия]

Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника. Пока им удалось найти только рюкзак подростка.

Напомним, 18 февраля ученик 11 класса Усть-Угольской школы Руслан Волошин ушел из утром дома в школу в райцентре Шексна Вологодской области и не вернулся.

Утром 19 февраля ОМВД России по Шекснинскому району сообщило о том, что устанавливается местонахождение подростка. Ближе к вечеру это сообщение дополнилось фразой «Обновление информации: поиск несовершеннолетнего завершен».

Однако волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты – не один» заявили NewsVo, что раз мальчик не был найден, то информация о продолжении поисков действительна.

Полицейские, просматривая камеры видеонаблюдения, обнаружили, что мальчик следовал по пути к федеральной трассе. 

– Затем камеры зафиксировали на мосту через Шексну человека, сходного по приметам, с указанными в ориентировке. После этого на камерах виден прыжок с моста и само погружение в воду, – сообщает шекснинская газета «Звезда».

По информации журналистов, в розыскных мероприятиях приняли участие спасатели МЧС. 

– Волна на реке и сильный ветер не дают возможности для погружения водолазов, поэтому производится траление дна. Наверх поднят школьный рюкзак пропавшего школьника. Спасатели продолжают поиски во всех направлениях, – сообщает «Звезда».
 

Тэги: поиски, пропал подросток, Шексна, водолазы

ТОП НЕДЕЛИ

«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел
Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка
В Вологодской области возобновляют работу в очном формате учреждения допобразования
«Из-за забора удалось заснять гору трупов животных»: говорят общественные инспекторы ОЗЖ «Велес» о приюте «ЗооСфера»
В Вологде суд оштрафовал Евгения Доможирова за демонстрацию нацистской символики
В Вологде руководителя строительных фирм Светлану Шабурину суд признал виновной в мошенничестве
В Череповецком районе 49-летняя водитель Лада Х-Рей погибла под колесами грузового Вольво
В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов
Два девятилетних мальчика попали под колеса иномарки на пешеходном переходе в Череповце
Суд подтвердил право жителей многоквартирного дома продавать вторсырье, а за ТКО платить по факту

Похожие новости

60-летний мужчина пропал в Вологодском районе

С 7 января не известно местонахождение Леонида Рыбина из поселка Грибково

1061
0

Пенсионер из Архангельска нашел в Верховажье семью сварщика, который помог в беде его зятю

Правда, сам Дмитрий уехал на заработки в Новый Уренгой

1687
0

85-летний житель Архангельска ищет сварщика из Верховажья, который помог в беде его зятю

Эта история произошла 7 лет назад

2367
0

В Вытегре извлекли из воды тело утонувшего мужчины

Причины случившегося устанавливаются

1067
0

На озере в Кирилловском районе перевернулась лодка с тремя рыбаками: один утонул

Поиски его тела начнутся 16 июня

1223
0

На Кубенском озере подняли со дна затонувший катер

Поиски одного из его пассажиров продолжаются

9309
0

В Усть-Кубинском районе пенсионерка потерялась и провела ночь в лесу

Женщину нашли утром 2 апреля. Она обессилела, но её здоровью ничего не угрожало.

5735
0

Родственники погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе заявили, что на месте не работают водолазы

Тела трех находившихся на борту человек не найдены до сих пор

9237
0

Пропавшие в Вытегорском районе братья вышли на связь

Вечером 23 июля они находились в деревне Макачёво

1894
0

Женщину, которую нашли на трассе в Устюженском районе, забрал родственник

Спустя два месяца в поисковый отряд позвонил родственник женщины и забрал ее домой

2365
0

В Белозерском районе 84-летний рыбак заблудился в лесу

Пенсионер чувствует себя нормально, но сильно искусан комарами

1911
0

Пропавшая в Шексне девушка найдена мертвой

О трагедии сегодня сообщила районна газета «Звезда»

24837
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника
2 473 случая заболевания коронавирусом выявлено в Вологодской области за минувшие сутки
Новые контейнеры для сбора нескольких видов вторсырья установлены в Вологде
Сборная России по хоккею не смогла защитить статус Олимпийских чемпионов
Пожар в концертном зале сельского дома культуры произошел в Кирилловском районе 19 февраля
Ночью в Вологде задержали женщину, которая пыталась вынести под одеждой продукты из супермаркета
Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

1921
0
19.02.2022 [БлогоVO]

Улазорка. Женщина-инвалид, плохо ходит. В январе у нее умер брат, скорая проехать не смогла. Труповозка проехать тоже не смогла

1463
0
19.02.2022 [Обзор Прессы]

Лодейка. Неперспективная родина

690
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика