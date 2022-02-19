Поиск пропавшего в Шексне подростка завершен

ОМВД России по Шекснинскому району сообщает, что поиск пропавшего несовершеннолетнего завершен.

Ранее NewsVo рассказывал, что 16-летнего подростка разыскивают в Шексне. Ученик 11 класса Усть-Угольской школы Руслан Волошин ушел из дома в школу утром 18 февраля и до сих пор не вернулся.

– По неофициальной информации ПОЛИЦИЯ ОБНАРУЖИЛА ВИДЕО с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент прыжка с моста через реку Шексна человека, с приметами, которые были объявлены ранее. Подробности не сообщаются, место падения не обнаружено, фарватер на данный момент свободен от льда. Поиски подростка продолжаются, – пишет на своей странице в социальной сети Сергей Маров, главный редактор шекснинской газеты «Звезда».

Напомним приметы Руслана: Приметы: рост 180-185 см, волосы темно-русые, брови широкие. Был одет: черная куртка с темно-синими вставками, темно-синие джинсы, черная вязаная шапка, на ногах кроссовки темного цвета с подошвой ярко-салатового цвета. При себе имел портфель темного цвета со школьными принадлежностями.

Если вы обладаете информацией о местонахождении этого подростка, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефону: 8(817)51-2-12-40.