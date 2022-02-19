16-летний подросток пропал в Шекснинском районе Вологодской области

16-летнего подростка разыскивают в Шекснинском районе Вологодской области.

Ученик 11 класса Усть-Угольской школы Руслан Волошин ушел из дома в школу утром 18 февраля и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 180-185 см, волосы темно-русые, брови широкие.

Был одет: черная куртка с темно-синими вставками, темно-синие джинсы, черная вязаная шапка, на ногах кроссовки темного цвета с подошвой ярко-салатового цвета.

При себе имел портфель темного цвета со школьными принадлежностями.

Сотрудники

обращаются к жителям Вологодской области:

– Если вы обладаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефону: 8(817)51-2-12-40.