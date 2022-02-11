Регоператор «АкваЛайн» продолжает взимать дополнительные платежи за вывоз мусора

Вологжане массово жалуются на работу регоператора «АкваЛайн». По их словам, компания по-прежнему пытается взимать дополнительные платежи за вывоз мусора. Об этом рассказал депутат вологодской Гордумы Евгений Абрамов.

«Население центральных и восточных муниципалитетов Вологодской области по-прежнему жалуется на компанию „Аквалайн“. Люди сообщают, что региональный оператор продолжает прописывать в своих квитанциях строку о дополнительной оплате услуг за обращение с ТКО, оказанных в 2019 году», — написал депутат в соцсетях.

Депутат опубликовал сообщения жителей Вологодской области, в которых они говорят о том, что регоператор продолжает собирать дополнительные деньги.

«Я ждала перерасчёт ещё за прошлый месяц, а пришло опять с допначислением», «Недавно пришёл, так же стоят эти допначисления», «Уже в январских квитках есть. Почему люди должны что-то платить через два с половиной года? Это маразм. Почему все молчат?», «Долги висят, многие люди будут оплачивать в спешке, незнанию и т. д. Это выгодно им. А что уехало, вряд ли приедет назад», «Доначислений нет, но плата за январь увеличилась на сумму доначислений», — пишут вологжане.

Как ранее сообщал NewsVo, у ООО «АкваЛайн» не было основания повышать плату за мусор. Об этом заявила прокуратура области после проведенной проверки.

Областная прокуратура внесла представление управляющему ООО «АкваЛайн» Сергею Бухарину по фактам незаконных доначислений населению платы за вывоз мусора. Позже суд поддержал заявление прокуратуры и запретил «АкваЛайну» включать в квитанции дополнительные начисления.