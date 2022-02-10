Жители Вологды собрали необходимые вещи для семьи с шестью детьми, потерявшими мать

10.02.2022 [Общество]

Жители Вологды откликнулись на призыв волонтеров Центра гуманитарной помощи «С миру по нитке» и всего за пару дней собрали необходимые вещи для семьи с шестью детьми, мать которых погибла в ДТП 3 февраля. Семья проживает в Куркино. В день трагедии папа остался дома с детьми, а мама отправилась в Сокол, чтобы сдать экзамен на водительские права. Автомобиль, в котором она находилась в качестве пассажира, попал в ДТП. Погибли три человека.

Ранее NewsVo рассказывал, что родственники семьи обратились за помощью к волонтерам, и те сразу же объявили сбор средств и вещей. 

– Малютка была на грудном вскармливании, перешли на смесь. Ремонт в доме не доделан – в доме холодно и очень нужны обогреватели, сушилка для белья. Необходимы продукты длительного хранения, любая бытовая химия. Памперсы номер 4, детские влажные салфетки, каши, пюрешки, смесь – можно «Белакт» для 8 месяцев, – говорилось в объявлении о сборе помощи.

По словам руководителя центра «С миру по нитке» Людмилы Ледовской, на призыв откликнулось огромное количество вологжан. Кто-то переводил деньги, кто-то привозил в центр названные в объявлении вещи и продукты.

– На моей памяти это, пожалуй, первый раз, когда было столько откликов. Нам грех жаловаться, нам постоянно помогают. Раньше мы объявляли целевые сборы погорельцам, например, или другим нуждающимся. Но в этот раз желающих помочь было невероятно много – это простые вологжане, коммерческие компании, Законодательное собрание Вологодской области. На собранные средства мы доделаем ремонт в двух комнатах в доме и купим кровать-манеж для малышки, – рассказала NewsVo Людмила Ледовская.

Сегодня, 10 февраля, Людмила Ледовская вместе с координатором гуманитарного центра Ариной Ильченко и депутатом Законодательного собрания Вологодской области Ларисой Кожевиной отвезли собранные вещи семье в Куркино.

– Родственники семьи сообщили, что нужен обогреватель, конечно, привезла. Самое важное было услышать от главы семьи, близких родственников, какая помощь и поддержка нужны завтра и дальше. В доме требуется завершить ремонт в нескольких помещениях. С соцзащитой также переговорили, чтобы ускорить процедуру оформления документов на пособие при потере родителя. Есть и другие вопросы, которые будем оперативно решать, –  приводит слова Ларисы Кожевиной пресс-секретарь вологодского отделения партии «Единая Россия».

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Тэги: благотворительность, многодетные семьи, ЗСО, Единая Россия

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